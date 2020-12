Bruno Yoset, el atleta que batió el récord juvenil de Emiliano Lasa de 2009 y que va por más

Contra la pandemia y las escasas competencias de atletismo que hubo en el año, el coloniense Bruno Yoset sigue dando pasos firmes en el mundo del salto largo. En octubre le batió el récord juvenil (sub 20) a Emiliano Lasa, en noviembre lo mejoró, el fin de semana se consagró nacional y el martes, lesionado, ganó la medalla de oro del Grand Prix Darwin Piñeyrúa.

Tiene 19 años, nació en Tarariras, Colonia, se enganchó en sexto de escuela con el salto largo (también con los 100 metros llanos) en una plaza de deportes y en 2017 comenzó a entrenar con Gabriel Díaz Nusspaumer.

En marzo de 2018 pisó firme en la arena del Parque Batlle batiendo el récord nacional de menores (sub 18) de Sergei Paulenko (6,95 metros) con un registro de 7,24 m.

Radicado desde agosto del año pasado en el Campus de Maldonado, que le ofreció una beca, y con Víctor Bentancor como entrenador, Yoset sigue un progreso notable y este año mejoró el 7,42 m que Emiliano Lasa, su gran referente, impuso el 25 de julio de 2009. Lo llevó a 7,49 m el 18 de octubre y el 7 de noviembre lo mejoró más aún con un registro de 7,54 m.

“En el primer salto me lesioné, sufrí una contractura, y dejé de saltar pero como el chileno saltó 7,00 metros en su último salto decidí volver a saltar. Mi entrenador me dijo que me retirara, pero le dije que no porque quería esperar; soy muy terco”, contó a Referí. Su 7,33 m le permitió ganar la medalla de oro del Darwin Piñeyrúa, aplazado de marzo a diciembre por la pandemia de covid-19.

“Aspiraba a mucho más, pero por la forma en cómo se dio fue una buena conquista para cerrar el año”, explicó. Dos días antes, Yoset ganó el Nacional con una marca de 7,45 m.

“Ese día tuve dos saltos nulos, uno de 7,79 m y otro de 7,98 m, quedamos todos muy sorprendidos: si era válido me dejaba segundo en el ranking mundial de mi categoría y a cuatro centímetros del récord sudamericano juvenil”, reveló.

“Con un pequeño ajuste, medio pie para atrás puedo estar saltando en esas marcas”, agregó.

“Hice una muy buena pretemporada, durante la pandemia me fui a Colonia hice lo que se podía hasta que retorné al Campus. Cuando empezaron las competencias ya venía bien preparado”.

Leonardo Carreño

Víctor Bentancor, el entrenador, orgulloso junto a Bruno Yoset

En agosto del año pasado cambió de entrenador y se fue a preparar a Maldonado. “Pasar de Colonia a Maldonado fue complicado porque hasta este año viajaba tres veces por semana. Desde marzo estoy viviendo en el Campus con una beca. Fue un cambio tremendo. Entreno de lunes a sábado, todos los días con Víctor, en otro entorno deportivo y rodeado de atletas excelentes como Lorena Aires”.

Su entrenador, por su parte, dijo: “Bruno es muy profesional, es un competidor nato”.

“A pesar de que no tenemos el apoyo que tienen otros países y de que soy totalmente honorario, en Maldonado se trabaja profesionalmente. Nuestros atletas se lo toman como si fueran estadounidenses y eso nos da los resultados. Acá partimos de que no somos menos que nadie, con el autoconvencimiento diario del atleta para que cuando vaya a un torneo internacional no se sienta menos. Un deportista que está al 100% de su cabeza rinde con todo su potencial”, contó Bentancor, el DT.

Sobre la proyección de Yoset dijo: “Bruno pegó este año un gran salto cualitativo a nivel técnico, pero todavía tenemos mucho por trabajar. Estar en esas marcas con todo lo que hay por mejorar dice mucho. Hace un año y medio que venimos trabajando juntos”.

Lasa, el referente

“Emiliano es mi referente, es a lo que aspiro ser, es lo más grande que hay. Es un privilegio haber superado su marca juvenil. El año que viene me encantaría clasificar junto a él al Sudamericano de mayores porque sería histórico que dos uruguayos compitan en esa prueba juntos. Sería un orgullo. El tiempo dirá si puedo llegar a su récord absoluto”, dijo Yoset. Lasa lo tiene en 8,26 m desde el 8 de junio de 2018, cuando ganó el oro de los Juegos Odesur, en Cochamba, con récord de campeonato incluido.

Su 7,54 m lo tiene cerca del 7,65 m con el que Lasa batió el récord absoluto de la prueba en agosto de 2011 superando el 7,57 m de Andrés Silva (junio de 2006).

Yoset dice, que al igual que Lasa, se caracteriza por su velocidad para el salto y también por la potencia que transfiere en el saltadero a la hora de tomar impulso.

Como metas para 2021 tiene, además del Sudamericano de mayores, el Sudamericano y el Panamericano de la categoría sub 23.

Bronce en el Sudamericano juvenil de Cali 2019 y olímpico en Buenos Aires 2018 (Juegos Olímpicos de la Juventud), Yoset tiene, a los 19 años, mucho por saltar.

“Estaría bueno salir a competir al exterior también porque suma”, concluyó Yoset quien terminó el liceo este año y aún no sabe qué va a estudiar en 2021: “Soy muy indeciso en la parte vocacional”.

Yoset apunta alto y pisa fuerte. En proyección viene mejor que Lasa, diploma olímpico en Río 2016, y eso dice mucho”.

LA PROGRESIÓN DE ROSET

Año Mejor marca, salto largo

2017 5,98 metros

2018 7,29 metros

2019 7,36 metros

2020 7,54 metros

LAS MARCAS

7,54 metros es la mejor marca de Bruno Yoset, récord nacional juvenil que entre 2009 y 2020 estuvo en manos de Emiliano Lasa. Entre 2006 y 2011 el récord nacional absoluto fue de 7,59 m.

7,98 metros saltó el fin de semana en el Nacional y aunque la marca fue nula le da enormes perspectivas para lo que se viene. Ese torneo lo ganó con un 7,45 m.

LA FRASE

“Emiliano (Lasa) es mi referente, es a lo que aspiro ser, es lo más grande que hay. Es un provilegio haber superado su marca juvenil”.

Bruno Yoset

Atleta