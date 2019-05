Campañón: Old Sampa ganó y es líder exclusivo del Uruguayo de hockey

Old Sampa sigue siendo la sensación del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino. El domingo derrotaron 2-0 a Biguá y quedaron como las únicas punteras del certamen.

Los goles del equipo que dirige Bettina Bocca fueron obra de Clementina Cristiani. Old Sampa es el único invicto del certamen y los jóvenes talentos del club empiezan a dar resultados grandes.

Carrasco Polo, vigente tricampeón, derrotó 1-0 a Old Christians y ahora es el único escolta del certamen.

El gol lo hizo Camila Piazza que fecha a fecha demuestra ser una de las goleadoras más temibles del hockey uruguayo.

Yacht dio un importante salto en la tabla al golear 3-0 a Woodlands con dos goles de Manuela Vilar del Valle, quien quedó como única goleadora del certamen, y otro de Karina Bisignano, quien marcó su primer tanto en esta temporada.

La nota de la octava fecha (la sexta no se disputó por razones climáticas y quedará para el final) la dio Old Ivy que le arrancó un empate a Náutico.

Dos goles de Maite García en los primeros minutos le dieron ventaja a Ivy. Pero Náutico lo dio vuelta. Con doblete de Emilia Arias y un tanto de Agustina Prattes. Sobre el final, Belén Barreiro decretó el empate final de un vibrante partidazo que dejó a Old Ivy en la misma línea que Woodlands en la tabla.

Posiciones

Old Sampa: 14 (6 partidos jugados)

Carrasco Polo: 13 (6 partidos jugados)

Old Christians: 12 (6 partidos jugados, +6 de saldo de goles)

Yacht: 12 (6 partidos jugados, +4)

Náutico: 11 (7 partidos jugados)

Old Girls: 10 (6 partidos jugados)

Woodlands: 4 (7 partidos jugados)

Old Ivy: 4 (6 partidos jugados)

Biguá: (6 partidos jugados)

Goleadoras

1- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 9

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) 8

3- Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

4- Sofía Mora (Carrasco Polo) 6

5- Emilia Arias (Náutico), Clementina Cristiani (Old Sampa) 5

Próxima fecha (9ª)

Old Ivy-Old Girls

Náutico-Carrasco Polo

Old Christians-Old Sampa

Biguá-Yacht

Libre: Woodlands