Cande Molfese y Gastón Soffritti terminaron su relación: las razones

La historia romántica que comenzó en el sur de Argentina, específicamente en Ushuaia, llegó a su fin. Según lo revelado en LAM, Cande Molfese y Gastón Soffritti decidieron poner fin a su relación después de dos años juntos. A pesar de haber anunciado su compromiso hace más de un año, la pareja no logró llevar a cabo sus planes.

"Están en pareja desde junio de 2022, en febrero de 2023 se mudaron juntos, se separaron días atrás, se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos en LAM. Lo hablaron mucho, me cuenta alguien, fue de común acuerdo. Y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano, precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre", explicó Ángel de Brito, detallando los motivos detrás del final de la relación.

Después de mantener el misterio por unos momentos, el presentador reveló los nombres de la pareja: "Ella lo viene contando en las notas, tienen 33, 32, estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Soffritti. Hicieron streaming juntos, él actúa desde que es niño, ella también, con Tini en Violetta. Ella estuvo en el Cantando, que había estado con Ruggero". Fue entonces cuando Fernanda Iglesias agregó: "Con él se separó por el mismo tema, por no querer tener hijos".

Incluso a principios de marzo de este año, el actor compartió detalles sobre por qué aún no habían fijado la fecha para su compromiso. Durante su participación en Almorzando con Juana, la conductora le mencionó con humor a su invitado que anteriormente había recibido a la actriz en su programa. "Es tu comprometida. Ya se van a casar, ¿o no?", preguntó Juana Viale. "Sí, estamos viendo cuándo, pero sí", respondió Soffritti. Cuando la actriz preguntó si sería a finales de este año, el actor enfatizó que aún no lo habían decidido. "No sabemos si este año -enfatizó-. Estamos viendo, la situación del país es compleja como para gastar", subrayó, mencionando que la situación del país hacía que planear la boda fuera complejo. Expresó su deseo de celebrar con una gran fiesta, “No lo clásico, pero sí hay que festejar”.

La relación entre los actores comenzó en el sur del país durante la filmación de una publicidad. Allí compartieron el set, almuerzos y cenas, y comenzaron a conocerse. Cuando regresaron a Buenos Aires, Gastón tomó la iniciativa de enviarle un mensaje a Cande con la intención de iniciar una conversación. Cande captó la indirecta y le respondió proponiendo continuar la charla con un vino.

Después de eso, hicieron pública su relación tres meses más tarde. Durante ese tiempo, se tomaron un tiempo para probar cómo funcionaban como pareja y apostar por su relación. A pesar de que ambos han trabajado en el medio desde que eran jóvenes y tenían amigos en común, nunca habían trabajado juntos, lo que significaba que no tenían un vínculo previo.