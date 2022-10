Cartelera semanal de remates

Martes 4

Auto Nissan Versa. 2014 nafta. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Mario Stefanoli. 2908 5938- 099 619 141.

Apartamento en Montevideo. BHU. Aureliano Rodríguez Larreta 3055. Base UR 754,45. Casa Central del BHU. Hora 14. Adriana Amorena. 2916 6403- 095 548 219.

Vehículos y más mercadería. Judicial de Aduana. Sin base en $. En Camino Melilla y Azarola. Hora 14. Remates Melilla. 098 621 683.

Policlínico Central de Casa Galicia. Liquidación Concursal. Base en US$. En Rincón 454. Hora 14:30. Bavastro e hijos. 2915 5801.

Varios apartamentos en Colonia. En un solo padrón. Italia 723. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Assad. 2900 3099- 092 505 555.

Miércoles 5

Inmueble en Reducto. Tomas Toribio 1378/80. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 12:30. Assad. 2900 3099 – 092 505 555.

Vehículos y más. Judicial de Aduana. Sin base en $. En República Argentina 1740 y Grecia. Hora 13. Pablo Fattorini. 099 669 431.

Derechos prominente comprador. Padrón 9668 de Barros Blanco. Sin base en US$. En puerta del juzgado de Pando. Hora 14. Pablo Barrientos. 099 626 682.

Apartamento en Eskalerria. Padrón 426470/801. Sin base en $. En ANRTCI. Hora 14:30. Daniel Orellano. 099 613 455.

Dos locales/depósitos. En Aceguá (Cerro Largo). Sin base en US$. en ANRTCI. Hora 15:30. Franchi Soria. 095 630 352.

Jueves 6

Vehículos y más. Judicial de Aduana y otros. Sin base en $. En Camino Gori 2457. Hora 10. Michel Mauad. 091 397 257.

Casa en La Paz (Canelones). Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Assad. 2900 3099- 092 505 555.

Padrón en propiedad individual. En Manantiales, Maldonado. Sin base en US$. Puertas del juzgado de Minas. Hora 14. Emiliano Montero. 099 843 651.

Viernes 7

Varios. Autos, motos y más. Judicial de Aduana; en $. En Herrera esquina Sarandí, Artigas. Hora 9. Rafael Cámera. 4772 3062- 099 771 457.

Vehículos y más. Judicial de aduana. En $. En Nelson 3277, Montevideo. Hora 10. Adriana Rodríguez. 098 316 162.

Chalé Fairways. Playa Brava. Parada 18. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 12:30. Estudio Molina. 099 634 318.

Apartamento en Punta del Este. Edificio Midas; Complejo Arcobaleno. Sin base en US$. En Centro Español de Maldonado. Hora 14:30. Gabriel Etcheverry. 099 279 772.

Semanales y otros

Martes 4

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 5

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 6

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Viernes 7

Bavastro e Hijos (online). Muebles de diseño y decoración (nuevo).

Sábado 8

Bavastro e Hijos (obrador de San Carlos-Ruta 9). Por cuenta y orden de Techint Saci: maquinaria y herramientas.

Mario Suhr (Ruta 5 km 17). Maquinaria vial, transporte, agrícola, construcción otros.

Mario Suhr (Ruta 5 km 17). Importante propiedad en Lezica y 3 chacras en ruta 48 a 500 m de ruta 5.

Estudio Molina (en el hotel Solana de Portezuelo). Hotel de 36 habitaciones. Base US$ 1.200.000.