Cartelera semanal de remates

Martes 28

Casa con tres apartamentos en La Teja. Base US$ 73.333,33. En ANRTCI. Hora: 13:30. Daniel Orellano- 099 613 455.

Apartamento en bulevar España 2349. Sin base en US$. En Misiones 1365. Hora: 14. Bavastro e Hijos-2915 5801.

Camioneta y camión de 2015. Sin base en US$. En Sarandí 518. Hora: 14. Vanoli Brun- 2916 3131.

Estancia Arcadia, Conchillas (Colonia). Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Assad- 092 505 555.

Camión Mercedes Benz. En $ al contado. En Socorro Turnes 448 (Rivera). Hora: 15. Enrique Diaz- 099 821 244.

Seis chacras en Carmelo. Sin base en US$. En Centro Comercial de Carmelo. Hora: 15:30. Dionisio Texeira- 099 813 976.

Miércoles 29

Judicial de Aduanas. Con gran variedad de mercadería. Sin base en $. En Lima 1370. Hora: 11. Paula Pereyra- 099 980 201.

Judicial de Aduanas. Gran variedad de mercadería. Sin base en $. Hora: 11. En Lima 1368. Elbio Di Giovanni- 099 165 664.

Vivienda en Cordón Sur. Sin base en $. En ANRTCI. Hora: 13:30. Pérez Castellanos- 099 699 941.

Antigua vivienda en La Unión. Sin base en $. En ANRTCI. Hora: 13:30. Pérez Castellanos- 099 699 941.

Dos unidades en Capurro. Sin base en US$. En Humberto 1° 4030. Hora: 14:30. Stajano- 29119 9465.

Dos casas en un sólo padrón en Piedras Blancas. Base en US$. En la Casona del Prado. Hora: 14:30. Pablo Fattorini- 099 669 431.

Mercedes Benz GLA 180 de 2017. Sin base en $. En Canelones 824. Hora: 14:30. Pablo Barrientos- 099 626 682.

21 fracciones de campo en Paysandú. Sin base en US$. En Rincón 408. Montevideo. Hora: 14:30. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Fracción de campo próximo a Santa Lucía. Sin base en US$. En puertas del juzgado de 2° turno en Canelones. Hora: 15. Abel Lapizaga- 099 635 902.

Jueves 30

Local comercial en avenida 8 de Octubre 3840. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Félix Abadi- 099 665 522.

Fracción de campo próximo a Canelones. Sin base en US$. En Tolentino González 320 (Canelones). Hora: 18. Abel Lapizaga- 099 635 902.

Lunes 4

Local en Punta del Este. Sin base en $. En calle 24. Hora: 14. Araujo -099 192 310.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.

Jueves 30

Araujo (Uruguay 826) 12:30 horas. Dos inmuebles en Bella Vista- 099 192 310.

Sábado 2

Zabaleta (online) 18 hrs. Variada mercadería- 092 532 331.

Pablo Otero Muñoz (Gral. Flores 4471) 16:00 hrs. Presencial y On. Iine.variedad de mercadería- 094 430 069.

Silveira Abu Alberto Zon 2292) 11:00 hrs. Talleristas- 094 311 188.