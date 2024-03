Cartelera semanal de remates: liquidaciones concursales y servicios para la Semana Criolla

Martes 12

¼ de parte indivisa. En avenida Fernández Crespo. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 13:30. Assad- 092 505 555.

Fraccionamiento La Concordia, en Carmelo. Sin base en US$. En Sarandí 518, Montevideo. Hora: 11. Vanoli Brun- 2916 3131.

Camioneta y dos autos. Sin base en US$. En el juzgado de Río Branco. Hora: 14. Francisco Daleira- 099 853 900.

Local en San Ramón, Canelones. Liquidación concursal. Sin base en US$. En Misiones 1365, Montevideo. Hora: 15. Bavastro e Hijos- 2915 5801.

Miércoles 13

Tres apartamentos en el edificio Durandeau. Zona de Portones. Liquidación concursal. En ANRTCI. Hora: 13:30. Juan P. Carrau- 093 880 943.

Apartamento en Altos de Patria, Punta Carretas (Golf). Liquidación concursal. En ANRTCI. Hora: 14:30. Juan P. Carrau- 093 880 943.

Otro igual al anterior. En ANRTCI. Hora: 14:30. Juan P. Carrau- 093 880 943.

Jueves 14

Inmueble en Melo. Sin base en US$. En 18 de julio 860, Melo. Hora: 14. Francisco Marchín- 09 252 143.

Propiedad en Paysandú. Sin base en US$. En Wislon Ferreira Aldunate 1678, Paysandú. Hora: 14. Jolochín- 099 725 049.

Casa en Carmelo. Sin base en US$. En Zorrilla. Hora: 14. En Carmelo. Banchero- 099 850 299.

Casa en Parque Batlle. Base $ 200.000. En ANRTCI. Hora: 14:30. Pablo Lakierovich- 099 632 052.

Apartamento en Maroñas. Sin base en US$. En Uruguay 826. Hora: 15:30- Fernando Olariaga- 099 617 396.

Viernes 15

Explotación del servicio de la Semana Criolla 2024. Administra la Asociación de Rematadores. Hora: 10. Online- 2901 7366.

Explotación de 18 stands de la Semana Criolla. Administra la Asociación de Rematadores. Hora: 10. Online- 2901 7366.

Lunes 18

Buen apartamento frente a puerto en Punta del Este. Sin base en US$. En Casa Rosada. Hora: 14:30- Gabriel Etcheverry- 099 279 772.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.

Martes 12

Ejido Remates (online) 19 horas. Liquidación de bienes muebles de apartamento- 0934 250 685.

Bavastro e Hijos (online) 21 horas. Jaguar Sedán XT, 2.0- 097 411 549.

Miércoles 13

Pablo Montero (Uruguay 826) 15:30 horas. Terreno con mejoras-094 436 069.

Viernes 15

Estudio Fain (online) 15 hora. Una manzana en Punta del Diablo- 099 151 883.

Sábado 16

Mario Suhr (Ruta 5, kilómetro 17) 11 horas. Transporte, maquinaria, vehículos, minibús, construcción- 099 683 008.