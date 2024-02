Cartelera semanal de remates: vehículos, campos y liquidaciones concursales

Martes 27

Campo en Artigas. 36 hectáreas. Sin base en US$. En Lecueder 444, Artigas. Hora: 10. Jolochín- 099 725 049.

Apartamento en la Aguada. Sin base en US$. En Rincón 408. Hora: 11. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

40 hectáreas. Un solo padrón en Chihuahua. Sin base en US$. En el salón de la Bolsa de Comercio de Montevideo. Hora: 15. Bavastro e Hijos- 2915 5801.

Miércoles 28

Camión Volkswagen 23 250. Base $ 615.749. En Colón 569. Hora: 11:30. Enrique Viera- 098 232 977.

Jueves 29

Esquina a metros de Giannattasio. Pinar Norte. Sin base en US$. En las puertas del juzgado de Ciudad de la Costa. Hora: 10. Estudio Fain- 099 151 883.

Tres automóviles. Fiat Siena, Fiat Pallio y Volkswagen Novo Gol. Sin base en $. En 18 de julio 675, San Carlos, Maldonado. Hora: 10. Gabriel Etcheverry- 099 879 772.

Liquidación concursal de Fama SA. Diversidad de mercadería. Sin base en $. En Rivera esquina Melo, en Rivera. Hora: 10. Cámara- 099 771 457.

Maquinaria e instalaciones de fábrica de pastas. Sin base en $. En el local de Abel Lapizaga de Las Piedras. Hora: 10:30. John F. Fleitas- 099 332 706.

Una cosechadora y un tractor John Deere. Sin base en US$. En el juzgado letrado de Tacuarembó. Hora: 11. Francisco Daleira- 099 853 900.

Fracción con mejora en Vichadero, Rivera. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 12:30. Carlos Cadenazzi- 096 435 134.

Liquidación concursal de Alenviro SA. Base US$ 70.000 (en un solo lote). En Misiones 1365. Hora: 14:30. Bavastro e Hijos- 2915 5801.

Viernes 1

Fracción de 11 hectáreas en San Antonio, Canelones. Sin base en US$. Hora: 11:30. W. Machín González- 099 608 624.

Lunes 4

Local comercial en Fray Bentos. Ubicado en 18 de julio 1224. Hora: 10:30. Valentina Vespa- 098 635 839.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.



Miércoles 28

Luvas Etcheverrito (online) 18 horas. Terrenos en Sarandí Grande. En cuotas. 099 742 800.

Sábado 2

Maro Suhr (Parador Caleta, Brisa Nueva Palmira) 18 horas. Casa, cinco chacras, predio, 60 hectáreas de campo. Sin base en US$. 099 683 008.