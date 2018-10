Cartelera semanal de subastas

MARTES 30

Vehículo. Camión tractor Renault. Modelo Midlum 300 6X2. Año 2006 – Combustible: gasoil - 6.180 C.C.. Variados bienes muebles. Sin base en dólares. En calle Durazno 1814 entre Yaro y Emilio Frugoni. Hora 10. Estudio Fain. Tel.: 29164731.

Predio para polo logístico y depósito fiscal. En avenida Luis Batlle Berres 7111 entre Las Artes y Caviglia. Con permisos otorgados para construcción. Padrón N° 43.507 – con autorización para edificar 11.000 m2 más 4.000 m2 como playa de maniobras. Sin base en dólares. En calle 25 de Mayo 604 –planta baja de edificio Barreiro y Ramos-, Ciudad Vieja. Hora 15. Estudio Fain. Tel.: 29164731.

Casa empresarial en barrio Palermo. En calle Durazno 1814 entre Yaro y Emilio Frugoni. Padrón N° 16.161 – Superficie: 300 m2 construidos. Con 2 y ½ plantas, seis despachos y zona de administración, sala de reuniones, baños, cocina y patio. Sin base en dólares. En calle 25 de Mayo 604 –planta baja de Edificio Barreiro y Ramos-, Ciudad Vieja. Hora 15. Estudio Fain. Tel.: 29164731.

Vehículos. Ordenado por concurso de Gomalar S.A. N° 2-4247/2015. Un camión Bedford año 1969 (mat. B 134012)- Un camión Mercedes benz (mat. saw 7274) -sin número de padrón venta como restos - Un camión Mitsubishi Canter de cuatro toneladas año 2000 (mat. saw 2395 venta como restos – Un camión Mitsubishi Canter 2.5 toneladas (año 1999 - mat. saw 2394) venta como restos. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15:30. Mario Stefanoli. Tel.: 099619141.

Apartamento en barrio Flor de Maroñas. En calle Areguatí 3185 Bis entre Pedro Saenz de Zumarán y Santo Tomé. Padrón N° 61.718/001 – Superficie: 138,80 m². Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14:30. Rodrigo Abasolo. Tel.: 24022165.

Bien inmueble en barrio Nuevo París. En calle Alberto Gómez Ruano 614 entre avenida Millán y Camino Lecocq. Padrón N° 165.147 – Superficie: 597,60 m². Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15:30. Rodrigo Abasolo. Tel.: 24022165.

Propiedad en departamento de Colonia. Terreno baldío, ubicado en la sexta sección judicial de Colonia, localidad catastral balneario Zagarzazú, superficie aproximada: 575 m2. Sin base en dólares. Juzgado de Paz Departamental de Carmelo - Calle Zorrilla de San Martín 486. Hora 14. Fermín Dorrego.

Vehículo. Automóvil marca Volkswagen, modelo GOL GP, tipo sedán Comfort (año 2014). Padrón N° 902670602 (Montevideo); matrícula: SBS1741; motor N°: CFZM53807 - Chasis N°: 9BWDB45U5ET028810. Sin base en moneda nacional. En calle Galicia 1069 y esquina Paraguay. Hora 14.30. Santiago Castells. Tel.: 2900 7300.

Bien inmueble en departamento de Maldonado. Fracción de campo y demás mejoras que le acceden, ubicado en la novena sección catastral de Maldonado, paraje Alférez, con frente a camino vecinal, lindante con arroyo de Rocha, superficie aproximada: 52 hás. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14.30. Emilio Montero.

MIÉRCOLES 31

Para inversores en departamento de Maldonado. En calle Román Guerra esquina Gutiérrez Ruiz. Sin Base en dólares. En puertas del Juzgado de Maldonado. Hora 15. Estudio Fain. Tel.: 29164731.

Dos vehículos. 1) - Camión marca JMC modelo JX5043XGCML2 (año 2013). Padrón 902769147, matrícula EMB 2489 de Cerro Largo, Motor CA151183, Chasis LEFYFCG22DHN05475, Diesel. 2) - Camión marca JMC modelo JX5043XGCML2 (año 2013). Padrón 902769166, matrícula EMB 2491 de Cerro Largo, Motor D4051114, Chasis LEFYFCG2XEHN00736, Diesel. En dólares. En Camino Carrasco 5033. Hora 15. Juan Böcking. Tel.: 29240594.

Casa ubicada en zona del Prado. En Avenida Millán 4426. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 13:30. Miguel Wolf. Tel.: 29154910.

Propiedad en departamento de Paysandú. En calle Coronel Lucas Píriz 1425 y esquina Cerrito. Padrón N°: 375 – Superficie de terreno: 817 m² - Área construida: 285 m². Sin base en moneda nacional. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15:30. Assad Hajjoul. Tel.: 29003099.

Fracciones de campos en departamento de Rivera. Cuatro lotes de diversas superficies. Sumados en total alcanzan un área de 464,7 Hectáreas. Los lotes se rematan por separado. Padrones situados en parajes: Costas de Corrales, Abrojal, Puntas de Abrojal y Arroyo Blanco. Sin base en dólares. En Salón de Asociación comercial de Rivera (calle M. Vera 1119). Hora 14. José Ignacio Borrazás. Tel.: 099161534.

Inmueble en ciudad de Mercedes – Departamento de Soriano. En calle Pública y esquina Piedras - Padrón N° 7.532. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes. Ciudad Vieja. Hora 14. Lorenzo Javier Hernández. Tel.: 099 706 414.

JUEVES 1°

Escritorio en Torre El Gaucho - Centro. En avenida 18 de Julio y calle Constituyente. Se rematan la propiedad y los derechos de promitente comprador. Unidad de 32 m2 con baño y kitchenette - Padrón N° 905/1206. Sin base en dólares. En calle 25 de Mayo 604 –planta baja de Edificio Barreiro y Ramos-, Ciudad Vieja. Hora 14:30. Estudio Fain. Tel.: 29164731.

Predio en localidad de Tala – Departamento de Canelones. En calle J. Bonini (ex Ruta No. 12) y esquina Calle 2. Sin Base en dólares. En calle 25 de Mayo 604 –planta baja de Edificio Barreiro y Ramos-, Ciudad Vieja. Hora 15:30. Estudio Fain. Tel.: 29164731.

Campo entre Laguna Negra y el océano Atlántico - Departamento de Rocha. Ruta No. 9 entre Laguna Negra y costa oceánica rochense. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14:30. Juan Pablo Carrau. Tel. 093880943.

Solar en balneario Las Toscas - Departamento de Canelones. Calle 5 entre E y F. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15:30. Rodrigo Abasolo. Tel. 24022165.

Bienes muebles. Cuatriciclo marca "Winner" modelo atv 250", mesa de casin (billar) en excelente estado - con pizarra de mármol, mesa de ping-pong, dos televisores led 32 pulgadas, un televisor led 42 pulgadas, heladera con freezer marca "Whirpool", dos cintas caminadoras y plataforma para gimnasia marca "Masterfit". Sin base. Hora 13. Daniel Blanco. Tels.: 099537163 - 099520774.

LUNES 5

Liquidación de 35 Terrenos en balneario Puimayen – Junto al Chuy (Rocha). Terrenos desde 513 m², amojonados por agrimensor y con servicio de luz. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 y esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 13. Lucas Etcheverrito. Tel.: 099742800.

Liquidación concursal. Industria Galvánica, obra civil y montajes existentes en Planta y traídos del obrador de Puntas de Sayago. Vehículos, contendores, maquinaria y herramientas, material de obra y cientos de bienesSin base en dólares. En planta industrial de Camino Osvaldo Rodríguez 6322 – Montevideo. Hora 10. Ismael Taramasco. Tels.: 099606525-094452341. El remate continuará los días martes 6 y miércoles 7.

SEMANALES Y OTROS



MARTES 30

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hs. Materiales para construcción.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Máquinas y herramientas.

Remates Yaro (Yaro 1121 - Palermo) 14 hs. Piezas de mobiliario, menudencias, electrodomésticos adornos y antigüedades.

MIÉRCOLES 31

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Muebles y objetos de arte.

JUEVES 1°

Bavastro e hijos (Misiones 1366 – Ciudad Vieja) 9 y 13:30 hs. Remate tradicional de los días jueves.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hs. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Bazar, menudencias y objetos vintage.

SÁBADO 3

Effra SRL (Establecimiento Don Quito – Ruta 7 – Km. 118 Casupá, Florida) 10 hs. Mercadería de excelente calidad con artículos de colección.

DOMINGO 4

Marcos Zinola (Local propio frente a salón Mevir 1 – Santa Rosa) 14.30. Gran cantidad de bienes sucesorios de taller por cese de actividad y bienes de oficina.