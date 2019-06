Cartelera semanal de subastas

LUNES 10

75% Indiviso de una propiedad. En calle Juan Bautista de León n° 427 entre 19 de Abril y Luis Alberto De Herrera. Edificación de dos plantas. Terreno de 375 m² 48 dmts - Edificación: 267 m2. Sin base en dólares. En salón de Centro Comercial (Gral. Antonio Lavalleja casi 18 de Julio - departamento de Durazno). Hora 14. Javier Da Fonseca. Tel.: 4362 9015 .

MARTES 11

Casa y local comercial en localidad de San Ramón – Departamento de Canelones. En calle Ramos esquina Penela. olar esquina de 944 m2 que tiene casa de: cuatro dormitorios (uno en suite), dos baños, living comedor, cocina y barbacoa.Sin base en dólares. En calle 25 de Mayo 604 – planta baja de Edificio Barreiro y Ramos, Ciudad Vieja. Hora 14. Estudio Fain Rematadores. Tel.: 29164731.

Casa en ciudad de Las Piedras – Departamento de Canelones. Carlos Gardel 931 esquina Juan José Ortiz -a 200 metros de Julio Sosa (ex-Calpino). Casa en lote esquina - Padrón nº 6.618. Un sector con techo de planchada y otro de chapa - pisos de diverso tipo. Living-comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos baños y otro ambiente con techo liviano. Lugar para estacionamiento o garage. Sin base en dólares. En calle Rincón 408 – Ciudad Vieja. Hora 15. Estudio Dante y Gustavo Iocco. Tel.: 29166910.

Venta judicial. Más de 600 prendas variadas de bebe, niño, dama y hombre. Sin base en moneda nacional. En calle Nelson 3277. Hora 10. Adriana Rodríguez. Tel.: 098316162.

Venta particular – Propiedad en barrio Parque Batlle. En calle Feliciano Rodríguez 3004 entre Mac Eachen y Francisco Llambí. Padrón N° 168174 - Superficie: 106 m2. Área edificada: 68 m2. En calle Galicia 1069 esquina Paraguay. Hora 15. Castells. Tel.: 2900 7300.

Fracción de campo en departamento de Paysandú. Superficie: 36 hás 9.002 m2 -paraje Paso del Monzón-. Paraje Paso del Monzón – Padrón N° 6151 – sin construcciones. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15.30. Javier Jolochín. Tel.: 099 725 049.

Vehículo. Moto marca Yumbo, modelo GS 125 II - año 2009. Matrícula de Salto HKC 673, padrón N° 197895. Sin base en moneda nacional. Avenida Manuel Oribe 5560 – Departamento de Salto. Hora 15. Pablo Teixeira. Tel.: 099 738 020.

MIÉRCOLES 12

Vehículos, herramientas, máquinas y electrónica. Automóviles: Renault Clio. Base de $ 83.520. Coche BMW 323i 2.5 - Base de US$ 7.580 y Chevrolet Spark - Base de US$ 4.100. Celulares Iphone 6 plus, tablet 9', botellas whisky de Jhonny Walker, tabla de windsurf, lavarropas, microondas, reproductores de dvd, gran variedad de muebles y adornos modernos y antiguos, sommiers, colchones, juegos de dormitorios, estufas a súper gas, calefactor eléctrico y deshumificadores, escritorios, sillas, juegos de comedor, estanterías, puerta de hierro, brazos eléctricos para apertura de portón y mucho más. En calle República Argentina 1740 esquina Grecia - Cerro. Hora 12:30. Pablo Gonzalo Fattorini. Tel.: 099669431.

Casa y galpón en barrio Paso Molino. En calle Bulevar Manuel Herrera y Obes 4180-4182, entre Benito Rique y Baltasar Montero. Padrón N°: 95.545. Área de terreno: 444 m2 - Frente: 8,50 metros - Superficie construida (estimada): 530 m2. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14.30. Assad Hajjoul. Tel.: 2900 3099.

JUEVES 13

Bien inmueble en Ciudad Vieja. En calle 25 de Mayo 707 esquina Juncal - Edificio “25 de Mayo” - Unidad N° 402, en Régimen de Propiedad Horizontal. Para uso de apartamento u oficina, ubicado a solo 200 metros de distancia de Plaza Independencia. Área propia: 137 m² 04 dms. Balcón de uso exclusivo: “N4": 0 m² 43 dms. Sin base en moneda nacional. En calle Rincón 408 – Ciudad Vieja. Hora 14:30. Estudio Dante y Gustavo Iocco. Tel.: 29166910.

Galpón en barrio Cerrito de la Victoria. En calle Norberto Ortiz 4090 Bis entre Santa Ana y León Pérez. Padrón N°: 75.235/002. Superficie edificada: 121 m2. Comodidades: Se describe según planos. Cuenta con un amplio ambiente, habitación, baño y patio.. Sin base en moneda nacional. En sede de Anrtci – avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14:30. Assad Hajjoul. Tel.: 29003099.

Mercaderías de decomiso de aduana, por disposición del juzgado de paz departamental de Artigas. Ropa interior, champiñones, botas de cuero, jabones Dove, cosméticos natura, hinode y Avon, acolchados, toallas, sábanas, ollas, jarras eléctricas, hilos de coser, termos y mucho más. En calle Sarandí 449 esquina Herrera – ciudad de Artigas. Hora 14. Rafael Cámara. Tels.: 47723062 - 099771457.

Remate de Aduana. Bebidas Whisky Johnnie Walker etiqueta roja, vodka Absolut. Amortiguadores para auto y gran cantidad de vestimenta: vaqueros, blusas, ropa interior de dama y mucho más. En calle Lima 1370 entre Yaguarón y Piedra Alta. Hora 10. Félix Abadie Puente. Tels.: 27087524 - 099665622.

50 apartamentos en Pozo. Unidades ubicadas en edificio sobre avenida Gral. Rivera 4237 esquina Solano López. Lanzamiento 2019. Monoambientes y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. En Altius Life, World Trade Center, Torre 3 (calle 26 de Marzo esquina Dr. Luis Bonavita). Hora 18.30. Castells. Tel.: 2900 7300.

Bien inmueble en departamento de Salto. Fracción de terreno con las mejoras ubicado en la localidad catastral Salto, con frente a Avda. Batlle y Ordoñez. Superficie aproximada: 243 m². Sin base en moneda nacional. En calle calles Treinta y Tres y Artigas - Juzgado Letrado de 1ª. Instancia de Salto. Hora 15. Pablo Teixeira. Tel.: 099 738 020.

VIERNES 14

Dos apartamentos en zona de Parque Batlle. En calle Ciudad de Bahía Blanca 2522 entre Presidente Batlle y avenida Américo Ricaldoni – Edificio Bahía Blanca. Unidad N° 103 - Padrón 411190/103, primer piso, superficie 27 m2 con 29 decímetros. Unidad N° 202 - Padrón 411190/202, segundo piso, superficie 40 m2 con 70 decímetros, con uso exclusivo de la terraza F 2" (bien común). Sin base en dólares. En Juzgado Letrado de Flores – calle Luis Alberto de Herrera y Presidente Berro (ciudad de Trinidad). Los inmuebles se subastan por separado. Hora 14. Ricardo Rodríguez Ramos. Tel. 099366201.

LUNES 17

Apartamento en zona de la Unión. En calle Irlanda 2190 - Apto. 1005 (U.T.E. 1003). Unidad de tres dormitorios. Superficie: 59 mts² 94 dms². Padrón Nº 72841/1005. Base de U.R. 523,01 – equivalente a $ 609.377 – con facilidades-. En sala de Agencia Nacional de Vivienda – calle Cerrito 400 – piso 1. Hora 14. Marcelo Gutiérrez. Tels.: 2400 1146 - 099 375 624.

Apartamento en barrio Palermo. En calle Luis Piera N° 1871. Unidad con amplia terraza y dos dormitorios. Base de U.R. 1.179,17 – equivalente a $ 1.373.893 –con facilidades-. En sala de Agencia Nacional de Vivienda – calle Cerrito 400 – piso 1. Hora 13.30. José Eduardo Franco. Tel.: 099 606 218.



SEMANALES Y OTROS

ARTES 11

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hs. materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Máquinas y herramientas.

Remates Yaro (Yaro 1121 - Palermo) 14 hs. piezas de mobiliario adornos, menudencias, juguetes, electrodomésticos y antigüedades.

Remates Prado (Camino Corrales 3076, depósito número 55 (entrando a mano derecha - en depósitos de Funsa) 10.30 hs. Remate de equipamiento comercial para la industria alimenticia de pequeño, mediano y gran porte.

MIÉRCOLES 12

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Muebles y objetos de arte

Bavastro e Hijos (Misiones 1366 - Ciudad Vieja) 12 hs. Alhajas y relojes.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 18 hs. Obras del Taller Torres García.

JUEVES 13

Bavastro e hijos (Misiones 1366 – Ciudad Vieja) 9 y 13:30 hs. Remate tradicional de los jueves – lotes destacados.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hs. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Bazar, menudencias y objetos vintage.

Tazart (Gabriel Otero 6450 - Carrasco) 20 hs. Selección de obras de arte.

SÁBADO 15

Arte & Alhajas (Ejido 1669 - Centro) 10 hs. Maquinaria, herramientas y artículos varios.

Luciano Ribero (José Pedro Varela 1222 – ciudad de Paysandú) 10 hs. Maquinaria de procesamiento de Madera, carpintería y bienes muebles varios así como también materias primas de diferentes especies.