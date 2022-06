Cascarrabias, poderosos y siempre presentes: ocho abuelos memorables de la ficción

No suelen ser los protagonistas, en general están ubicados al costado de la historia e ingresan en ella con apariciones esporádicas, pero cuando lo hacen, como en la vida real, los abuelos se quedan en el corazón. O, en este caso, en la retina de los espectadores. Para celebrarlos de cara a este domingo 19 de junio –día en que en Uruguay se celebra el natalicio de José Artigas y su día–, Luces propone un recorrido por ocho abuelos y abuelas memorables que aparecieron en la ficción y que marcaron a sus familias y a las producciones de las que fueron parte.

Edwin Hoover - Little Miss Sunshine

Olive y su abuelo Edwin

En el desfile de personajes estrafalarios, pero sobre todo queribles, que es esa pequeña joyita indie llamada Little Miss Sunshine, Edwin Hoover, el abuelo, se lleva una cocarda. Usualmente malhablado y sin ningún tipo de filtro, su presencia genera ocasionales dolores de cabeza a su hijo Richard, muchas risas a sus nietos y un cariño automático de parte del espectador. Alan Arkin está perfecto en su rol, tanto que se llevó un Oscar por su actuación. Y, además, deja frases como esta: “los perdedores son personas que tienen tanto miedo de no ganar, que ni siquiera lo intentan”. Un abuelazo.

Orlando Menoni – Bosco

Orlando Menoni

El cine uruguayo se encontró con uno de sus personajes más entrañables de los últimos tiempos hace pocas semanas. Se trata de Orlando Menoni, abuelo de la cineasta salteña Alicia Cano Menoni, que pone su historia como eje y punto de inicio para su documental Bosco, que se encuentra actualmente en salas locales. A partir de un relato que alterna entre lo onírico y lo terrenal (afianzado sobre todo en el pueblito italiano del título), la figura de este hombre de 103 años se pasea por el largometraje como un conector que despierta sonrisas, relatos y que conmueve varias veces.

Vito Corleone – El Padrino

Vito Corleone junto a su nieto

Quizás no sea la figura automática a la hora de pensar en los abuelos en el cine, pero no se deje engañar: ¿recuerda el final de la vida del Padrino original? ¿Recuerda qué estaba haciendo cuando murió? Estaba jugando con su nieto, en el jardín de su casa. Hasta el final de sus días el personaje de Marlon Brando fue un hombre de familia, y llevó esa insignia con orgullo hasta el último aliento.

Soonja – Minari

Soonja en Minari

En los Oscar pandémicos –los del 2021– una de las figuras de la noche fue Youn Yuh-Jung, una actriz surcoreana de más de 40 años de trayectoria que tuvo algunos momentos curiosos en la ceremonia –piropeó a Brad Pitt en el escenario luego de recibir su premio a la mejor actriz de reparto, por ejemplo- y que quedó en el la memoria de los espectadores por su personaje en Minari, película nominada a varios premios. En esa producción, la actriz asiática interpreta a la abuela de una familia de inmigrantes surcoreanos que a principios de la segunda mitad del siglo XX tratan de subsistir en el sur rural de los EEUU. Deslenguada y divertida, el personaje de Youn Yuh-Jung es una de esas abuelas a las que se quiere inmediatamente.

Mamá Coco – Coco

Miguel y Mamá Coco

Coco es una de las películas de la factoría Pixar más queridas de los últimos años. Entre el colorido de la cultura mexicana en la que está inserta y su conmovedora trama sobre la memoria y el peso del pasado, la película consigue su título a partir del personaje de Mamá Coco, una matriarca anciana que protagoniza algunos de los momentos más lacrimógenos del filme. Aunque casi siempre está en silencio y sus escenas son contadas, su presencia en la vida de Miguel, el niño protagonista, y en la película es total.

Abraham Simpson – Los Simpson

El abuelo Simpson

Abraham "Abe" Jedadiya Simpson es, quizás, el abuelo menos feliz de la lista. Usualmente dejado de lado y convocado para cuidar a sus nietos, el “abuelo”, como simplemente lo llaman sus familiares y allegados, suele ser el vehículo por el cuál la icónica serie de la familia amarilla denuncia y critica el modo en que la sociedad actual trata a sus ancianos. Al abuelo Simpson le gusta contar las historias de sus incursiones en las guerras mundiales, en general con largos monólogos en los que usualmente los datos son inconexos, así como escribir cartas quejándose de las cosas. En los últimos años se ha convertido, además, en el protagonista de uno de los memes asociados a la serie más populares de todos.

Abuelos de Arnold - ¡Oye Arnold!

Los abuelos y Arnold

Quienes fueron niños (y no tanto) en los noventa y a principios de los 2000 recordarán una versión del canal Nickelodeon que era muy diferente a la actual. En ese momento los “dibujitos” eran más adultos, presentaban tramas complejas y en ocasiones sorpresivamente maduras y existenciales. Una de las exponentes de la señal en aquellos años era la serie ¡Oye Arnold!, en la que se contaba la vida de un niño de nueve años que siempre trataba de buscar el lado bueno de la vida, aun cuando esta era a veces bastante dura. Arnold, llamado “cabeza de balón” por la forma ovoide de su cráneo, vive en la serie con sus abuelos, dos vejetes bastante idealistas, amables y peculiares –sobre todo la abuela– que siempre tienen una palabra de consuelo a la mano y hacen lo posible por convertir de la vida de su nieto huérfano en algo más llevadero. Lo logran.

Tywin Lannister – Game of Thrones

Tywin Lannister

Se podría decir que, de la lista, Tywin Lannister es el peor ser humano. El patriarca de la familia más rica de Westeros fue uno de los personajes más interesantes de Game of Thrones, pero también uno de los más astutos, poderosos y viles. De todas formas, la vara funciona como para Vito Corleone: ¿fue un mal abuelo? Quizás no fue el mejor padre, pero su devoción –cargada de dureza, es cierto- para con sus tres nietos siempre fue patente. Al final, digamos que no pudo disfrutar demasiado de su familia, pero por lo menos vio al tiránico Joffrey como rey. Y de tal abuelo, tal nieto.