Casi 40 mil entradas vendidas y el pedido de Ruglio a Plaza si hay más finales

Este martes por la mañana ya se habían vendido 37.000 entradas para el partido de la hora 20:30 entre Peñarol y Plaza Colonia en el Estadio Centenario, que puede definir el campeón de la temporada 2021 si gana el aurinegro o la disputa de dos partidos más si el vencedor es el patablanca.

Se pusieron a la venta 53.000 entradas, de las que 50.000 son para los socios e hinchas de Peñarol. Se calcula que se van a agotar.

La recaudación final rondará los US$ 600.000 y cada club embolsará entre US$ 150.000 y US$ 200.000 después de descontar los gastos.

El lunes se reunieron el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio y los gerenciadores de Plaza Colonia, Carlos Manta y Roberto "Chiqui" García, para afinar detalles del primer partido, pero también hablaron sobre la probabilidad de otros dos partidos.

Ignacio Ruglio

Uno de ellos se jugaría en el Campeón del Siglo y el otro debería ser en el Juan Prandi o el estadio Suppicci, que son los escenarios que utiliza Plaza de local, pero Ruglio quiere que se dispute en un estadio más grande.

"Ojalá no haya otra final porque es importante que mañana (este martes) cerremos este campeonato, pero por supuesto que hablamos y les dije que no se pierdan la oportunidad de ganar plata y no hagan que la gente de Peñarol se quede limitada a que puedan ir 4.000 personas a Colonia si tenemos otro estadio en el interior que pueden ir 15.000", expresó Ruglio en el programa Último al arco de Sport 890.

El Centenario no se puede utilizar porque está comprometido para los recitales de No te va a gustar y Jaime Ross.

El presidente aurinegro también expresó que ya acordó con el plantel los premios que recibirán los futbolistas en caso de ser campeones uruguayos y por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.