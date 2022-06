Caso Sebastián Villa: fiscal pidió detención del futbolista de Boca por abuso sexual

La fiscal del caso del futbolista colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, solicitó este martes su detención debido a que "se encuentra probado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal", según indicó.

La fiscal Vanesa González, de la localidad de Lomas de Zamora, donde fue radicado el caso, elevó formalmente el pedido de detención para el jugador de Boca, que el pasado 19 de mayo quedó imputado por el delito de abuso sexual contra una joven que lo denunció por agresiones que habría sufrido en 2021.

Según la agencia argentina Télam, la fiscal presentó este martes a la noche un escrito de 59 fojas en el que queda establecido el pedido formal de encarcelación del futbolista colombiano.

En el texto establece que "se encuentra probado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal" y que Villa "debería ser un ejemplo de conducta para la sociedad".

"El rol de la Justicia, y en especial del Ministerio Público que represento, no solo es perseguir a los autores de delitos como el que nos ocupa sino concientizar, instruir y abogar por el fin del patriarcado, maxime (y como en el caso que aquí se investiga) cuando ese patriarcado se ve potenciado por la sensación de impunidad que le otorga al autor del delito, o su poder económico frente a la víctima vulnerable", dice el documento.

"Entiendo que no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Sebastián Villa Cano resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino, sino por el contrario debemos atenernos al principio constitucional de igualdad ante la ley. Mas aún, el mismo en su condición de persona pública, debería resultar un ejemplo de conducta, un ejemplo para una sociedad en la que buscamos un cambio, y vamos camino a ello", destacó la fiscal.

El escrito fue presentado ante el juez Javier Mafucci Moore de Garantías 2 de Lomas de Zamora, quien este miércoles iba a tomar contacto con el documento y que tiene un plazo de hasta cinco días para resolver qué hace.

En el escrito, la fiscal hace énfasis en el informe del country Venados II en donde se verifica el ingreso de la víctima junto a Sebastián Villa y el de las amigas que pasaron a buscarle tal y como quedo detallado en la denuncia inicial.

En ese sentido, González consideró al informe del Ministerio de Seguridad bonaerense de "vital interés", debido a que revela, tal y como había asegurado la víctima, la presencia de un móvil del Comando de Patrullas de Esteban Echeverría en el country esa misma noche.

También referenció a los mensajes directos intercambiados entre Villa y la víctima. En ellos, el colombiano dice no recordar mucho ya que estaba "muy tomado".

"De la sucesión de los mensajes citados -los que se dan en un marco de privacidad entre víctima e imputado -no hacen más que reflejar la honestidad de éstos diálogos y denotan sin duda alguna la realidad de los hechos investigados", indicó la fiscal.

Villa viajó con Boca, que juega este miércoles

El futbolista colombiano está concentrado con Boca Juniors para jugar este miércoles frente a Ferro por la Copa Argentina en La Rioja, a donde la delegación viajó este martes.

El club xeneize debe resolver qué hace, si toma alguna medida, tras el pedido de detención a Villa.

El futbolista es uno de los jugadores titulares del entrenador Sebastián Battaglia.

"De Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento”, dijo el ídolo y vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, cuando se había conocido este nuevo caso. “Luego, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”, señaló Román.

El caso

Villa quedó imputado el 19 de mayo por el delito de abuso sexual contra una joven que lo denunció por agresiones que habría sufrido en 2021.

Desde hace ya algunos días el jugador tiene una prohibición de acercarse a la mujer, cuya identidad se ha mantenido en reserva.

Además de este caso, Villa enfrenta desde 2020 una causa por violencia de género a raíz de una denuncia de su pareja de entonces, la colombiana Daniela Cortés, por maltrato físico y psicológico.

La nueva denuncia se refiere a hechos ocurridos presuntamente el 26 de junio de 2021.

Según relató la joven en su demanda, ese día el futbolista, en estado de ebriedad, la atacó a la vuelta de una cena en casa de amigos. "Una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara irme, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme", afirmó en su escrito.

Al día siguiente, la mujer fue atendida en un hospital público de Buenos Aires donde le recomendaron hacer la denuncia, a lo que se negó por miedo, según su abogado.

La mujer aseguró también que el futbolista la intentó sobornar con 5.000 dólares para evitar que lo denunciara.