Catalina arremetió contra Julieta Poggio en Gran Hermano: "No me interesa conocerla"

Después de que Daniela Celis y Thiago Medina, exparticipantes de la edición anterior, ingresaran el lunes a Gran Hermano para un nuevo Congelados, la jugadora Catalina Gorostidi lanzó fuertes críticas contra Julieta Poggio.

Cuando Rosina Beltrán expresó su deseo de que otra ex concursante de la edición pasada, Julieta, se uniera al grupo: "Ahora solo nos falta conocer a Juli. Conocerla más, porque la conocimos a la entrada". Catalina respondió de manera tajante, "A mí no me interesa conocerla". Esto provocó una discusión, ya que Catalina había tenido la oportunidad de conocer a Julieta un poco más mientras estuvo fuera del reality.

“Creo que a Juli y a Dani les escribí por privado”, explicó la uruguaya y añadió: "A mí me gusta porque eran un grupo sin maldad". Sin embargo, Beltrán le dijo a la pediatra, "No te metas con Julieta, Catalina”, a lo que la reingresante le contestó "Soy sincera, no soy careta”.

Luego, Catalina reafirmó su postura diciendo: “No la conocés. Yo sí. Y no me interesa conocerla”.