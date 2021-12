Central de San José marca una era en OFI: así es el proyecto del club que busca ser el máximo ganador

En todo el fútbol de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), desde 1965 a la fecha, solo 32 de los casi 600 clubes vinculados actualmente a OFI han logrado levantar la Copa Nacional al menos una vez. En el duro torneo de los 18 departamentos, hay tres de ellos, Durazno, Rivera y Soriano, que no pudieron conseguir que la caravana del campeón recorra sus rutas y calles porque sus representantes no han podido conquistarla.

En lo más alto del viejo Campeonato de Clubes Campeones del Interior, rebautizado en los últimos años, solo hay cuatro equipos que conquistaron el trofeo en cuatro ocasiones: Wanderers de Artigas, Estudiantil de Paysandú, Atenas de San Carlos y Central de San José, el conjunto maragato que este año fue el campeón y que, de seguir así, se perfila para ser el primero en llegar a la quinta copa.

Gentileza CACentral_OFI

Central de San José, campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2021

Es que el equipo josefino tiene el impulso de haber logrado sus cuatro títulos en los últimos nueve años (2012, 2014, 2017 y 2021), marcando una era en el fútbol del interior, y teniendo el conocimiento de cómo ser protagonista, con ocho semifinales en ese lapso, más una final pérdida en 2018.

El año de las remontadas

El título logrado en esta ocasión por el equipo maragato, de la Copa A, la máxima categoría del torneo que también tiene una Copa B, ha sido bautizado en el plantel como la “copa de las remontadas”, por todas las veces en que estuvieron complicados o abajo en las llaves, y lograron reponerse, salir adelante y llegar a la consagración.

Así lo contó a Referí el arquero Fabio García, quien hizo un repaso de lo que fue un campeonato de menos a más. En la fase de grupos fueron terceros por detrás de Juventud de Colonia, con quien se reencontrarían en la final, y de Barracas de Dolores, mientras que el cuarto fue San Lorenzo, también de San José.

Gentileza CACentral_OFI

Fabio García

“Arrancamos mal en la serie, empatamos y perdimos dos partidos seguidos, se nos lesionaron jugadores, se complicó la mano, había un poco de malestar en el ambiente y por suerte se pudo levantar eso en la última fecha, contra Barracas en Dolores, que si perdíamos descendíamos y teníamos que ver si jugábamos la Copa B”, indicó.

Gracias a los resultados de la última etapa, fueron segundos por puntos entre los cuatro de seis mejores terceros que avanzaban.

En octavos de final les tocó San Eugenio de Artigas, uno de los clasificados como primero. En San José ganaron 4-0 y en la vuelta, en el norte, también vencieron por 3-2. “Ahí pasó lo que pasó, el lío antes del partido, que fue algo anormal. Quisieron imponer algo antes de jugar”, contó García.

Ese partido tuvo un clima tenso, con incidentes. “En un momento comenzaron a ingresar hinchas y jugadores con la cabeza cubierta a la cancha y vinieron derecho a agredirnos”, dijo Eduardo “Chumbo” Hernández, histórico jugador de Central, a Peligro de Gol de Emisora Principal. “Hoy es el fin de sus vidas, de acá no se van”, se escuchó por parte de algunos de los agresores, según se informó.

Gentileza CACentral_OFI

Central de San José, campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2021

Luego, se dieron llaves en las que comenzaron perdiendo de locales y remontando de visitantes: en cuartos con Porongos de Flores, y en semis con Río Negro, en uno de los clásicos de San José, en el que fueron a penales y ganaron.

García pateó el suyo y lo falló, pero luego se repuso y atajó los últimos dos remates para la victoria. “Cuando erré el penal, agaché la cabeza, insulté, y por suerte pude atajar el cuarto y el quinto. Si lo erraba y perdíamos, tragame tierra fue lo que pensé en ese momento”, contó el arquero oriundo de Florida, donde vive, y que está a punto de recibirse de profesor de dibujo, que da clases en un colegio y en la UTU, y que viaja dos veces a la semana a entrenar a San José y los fines de semana a los partidos.

La final, contra Juventud de Colonia, tuvo la particularidad de que OFI no implementa la diferencia de goles. En la ida cayeron 5-0 bajo lluvia torrencial en el Supicci, y en la vuelta ganaron 2-0. Fueron a alargue, que empezó 0-0, y a penales, donde Central volvió a imponerse y ser campeón.

Gentileza CACentral_OFI

El vestuario de Central

“Deseaba llegar a ganar una copa, y ya es la segunda. No se puede representar en palabras la alegría que sentís cuando pita el juez y sabés que vas a levantar la copa”, contó García. “Lo bueno es que quedás en la historia de un club de por vida. Y en la historia de un club que está entre los cuatro más ganadores”, agregó.

Sobre el proyecto de Central, el arquero señaló que es "un cuadro que está vigente porque busca mantenerse, ya está renovando jugadores y no quiere perder jugadores por eso mismo". "Para mí que, si sigue en ese nivel, no digo que el año que viene, pero creo que de acá a cinco años tiene gran chance de poder ganar una copa más si se mantiene así. Que no digo que la va a ganar, porque es difícil, no es fácil. Por eso más se disfruta de ganar una. Uno mira y parece que es fácil lo que hacemos, pero no lo es, aunque la gente lo ve así".

Las claves del éxito

El entrenador de Central, Juan Cabrera, quien jugó varios años en Montevideo Wanderers y tuvo un pasaje por Platense de Argentina, es protagonista de los cuatro títulos de Central de San José, ya que en todos estuvo al frente del equipo, con la salvedad de que en 2017 dejó por cuestiones de salud.

Para él, la clave del presente del equipo es que “se respetó un proceso de muchos años”, dijo a Referí. “Los jugadores fueron adquiriendo experiencia y madurez, la mentalidad de todo el grupo ha sido ganadora, con la que nos hemos enfrentado a distintas dificultades y las hemos sorteado”, comentó. “Este año fue muy duro para nosotros, porque arrancamos siempre de atrás y casi perdemos la categoría”, recordó.

Gentileza CACentral_OFI

Central de San José, campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2021

Además, valoró que el 70% del actual plantel comenzó con él en 2010. “La base está en esa fortaleza que tiene el equipo por estar tantos años juntos y conocernos. Ya tenemos jugadores de mucha experiencia, arriba de los 30 años. Eso es muy importante para un equipo, consolidarse con gente que desde hace mucho tiempo está en el equipo. Por ahí está el tema de obtener tantos títulos”.

A nivel dirigencial, también hay un proceso que se mantiene. “El proyecto que ha permitido que en estos últimos 10 o 12 años Central esté en la cúspide del fútbol del interior es fruto de un trabajo de un grupo de dirigentes que ha ido rotando, pero que ha mantenido una línea de conducción que apunta a tener desde un equipo altamente competitivo y mantener esos jugadores”, dijo a Referí en una pausa entre sus cirugías el presidente Mariano Amengual, cirujano buco maxilofacial, quien además está al frente del club, y quien destacó que la institución decana de San José también ha crecido en otras disciplinas deportivas, en obras y en actividades sociales.

Gentileza CACentral_OFI

Central de San José, campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2021

"Tal es así que en los primeros años tuvimos derrotas muy duras pero que de todas maneras la institución se mantuvo y el mismo plantel y cuerpo técnico continuó, y luego se lograron los resultados", destacó. "Además, también basado en un proyecto institucional que pasa o solamente por el área deportiva, sino también con un presupuesto equilibrado de manera tal de no ganar a cualquier costa, sino que los ingresos y en los egresos haya un equilibrio".

Sobre cómo se logra la vigencia de un equipo durante tantos años, señaló que para competir en ese nivel y mantenerse tienen “un presupuesto bastante alto”. “Hemos logrado nivelarlo desde el punto de vista de la generación de recursos, y los aportes de los colaboradores todavía tienen un peso muy importante”, reconoció. Subrayó que no tienen deudas.

"No solo creo que la gran fortaleza del club ha sido ganar un título, sino mantenerlos en este nivel, ganando cuatro torneos en los últimos 10 años, con cinco finales y siete semifinales", dijo Amengual. "Eso evidentemente marca que tenemos que seguir por este camino y sin duda que el gran objetivo para los años venideros es lograr la quinta copa de OFI que permitiría a la institución ser el único equipo que la ha ganado cinco veces", agregó.

"Es el objetivo a futuro y en ese sentido intentaremos mantenernos y tratar de lograrlo. Es muy difícil, sumamente competitivo, pero esas son las aspiraciones. Y sin descuidar el patrimonio del club y seguir proyectándonos con obras que le permitan a las próximas generaciones la generación de recursos, tener un desarrollo del área deportiva y apuntar a todo lo que tiene que ver con el área social", señaló.

Gentileza CACentral_OFI

Central de San José, campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2021

Como los hinchas de Central, García, Cabrera y Amengual coinciden en que de seguir con esta línea, están en camino para llegar a la quinta.

"La gente nos ve en la calle y nos dice 'ahora vamos por la quinta'. Pero la copa es cada vez más difícil", contó el entrenador. "Los equipos se preparan muy fuerte para tenerla, todo el mundo quiere jugar la Copa A de OFI y solo juegan 24 de cientos y cientos de equipos que hay. Muchos de ellos han luchado y no han podido ganar una. Y nosotros, en poco tiempo, nueve años, obtuvimos cuatro, jugamos cinco finales y siete semifinales. Hemos estado en un proceso muy bueno. Creo que los más difícil para un equipo es la regularidad y hemos tenidos una regularidad impresionante en estos 10 años", agregó Cabrera.

Saben que es difícil llegar a la quinta, pero hoy son el equipo que mejor sabe cómo hacerlo.

Apuntes:

Por la Copa Uruguaya

“El fútbol uruguayo necesita una integración a nivel nacional”, dijo el DT de Central, Juan Cabrera, quien aspira a que próximamente se reflote la posibilidad de la Copa Uruguay. “Todo el mundo en el interior está esperando esa copa hace muchísimos años, pero por el momento la AUF no sé si no quiere o no sé qué es lo que pasa”, señaló el técnico que le gustaría ver a su equipo compitiendo con los de AUF. “Muchos equipos del interior tienen más hinchada que varios equipos de Montevideo. Ahora hubo estadios a cancha llena en la Copa, es un ejemplo para que la gente Montevideo vea que en el interior hay cuadros con mucha gente”, comentó.

Fútbol y trabajo

“Ahora estoy con mi hermano en un comercio ayudándolo, pero yo me jubilé”, contó Juan Cabrera. “Y estoy en el fútbol. Y también atendiendo a mis nietos, que es la otra pasión que tengo, que me fueron a saludar al estadio cuando fuimos campeones y fue una emoción tremenda”, agregó. El DT señaló que en su plantel hay algunos jugadores que trabajan en el campo. “Como los hermanos Guardado, que siembran en el campo y a veces no pueden venir a entrenar y lo hacen solos”. “Otros trabajan en dependencias públicas, hay de todo. En un equipo de fútbol del interior no vive nadie del fútbol, sí obtiene algún peso extra, por supuesto, porque cuando se llega a una copa el público llena los estadios”.

Gentileza CACentral_OFI

Central de San José, campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2021

Nunca falta nada

El técnico de Central reconoció el apoyo que mantienen de la directiva del club. “No nos hacen faltar nada. Somos un equipo que desde hace años vamos a concentrar un día antes de los partidos a donde sea, hay un grupo de trabajo que se dedica a la cocina, a tener al grupo lo más bien en cuanto a la comida, vamos a lugares muy buenos… Todo eso ha sido un esfuerzo de la institución que también ha sido parte de los triunfos, porque todo se conjuga”.

“En un equipo grande hay que salir a ganar”

“Desde que dirijo soy muy ambicioso y siempre el objetivo es el arco de enfrente”, dijo Cabrera. “No me gustan los cuadros que especulan. Central es un equipo grande y por lo tanto siempre tiene que salir siempre a ganar. No me gustan cuando los equipos grandes ponen tres jugadores que no tienen técnica por no querer perder”, agregó. “Me gusta el fútbol ofensivo, de velocidad y ofensivo, que lleguemos al arco contrario con muchos jugadores y no con dos o tres y nada más”. Su DT preferido es Marcelo Gallardo. “Y más que en River Plate está alguien que yo admiro mucho, que es Enzo (Francescoli) que estuve cuatro años jugando con él en Wanderers y que tenemos una relación bárbara. Me encanta como Gallardo plantea los partidos”.

Orgullo de Central

"Central es una institución que nos enorgullece que en la década de 1970 se desprendió de patrimonio, regalándole al Estado un predio donde se construyó una escuela pública, que hoy queda frente a nuestro predio, la escuela 103, de horario completo", dijo el presidente del club, Mariano Amengual. "Además, los chicos de Educación Primaria desarrollan actividad de educación física en nuestro predio y en nuestro gimnasio. Y entendemos que como institución decana del fútbol de San José en estos 122 años no solamente tenemos un fuerte vinculo con la sociedad desde el punto de vista deportivo, sino también con la sociedad".

Gentileza CACentral_OFI

Central de San José, campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2021

Así se organiza el club

Central cuenta con una Comisión Directiva con su respectiva Comisión Fiscal. A partir de la Directiva se conformaron distintas subcomisiones: infantil, femenino, juveniles, ciclismo, básquetbol, seniors, infraestructura. "Eso permite que una gran cantidad de personas de forma honoraria y voluntaria esté trabajando para la institución. Quien marca la línea de conducción es la Directiva que está articulando todas las actividades sociales y deportivas que el club desarrolla", dijo Amengual.

"Este año destacamos que se conformaron por primera vez las divisionales del fútbol infantil del fútbol femenino, en el que competíamos desde hace tres o cuatro años en las divisionales mayores del fútbol femenino", agregó. "Además, en estos años Central construyó un gimnasio que hoy por hoy nos ha permitido desarrollar al club en otras áreas deportivas como básquetbol, hándbol, voleibol, además del ciclismo y actividades sociales como tenis de mesa".

"De manera tal que la institución ha tenido un crecimiento equilibrado y sostenido, que permite decir que todos estos triunfos no son fruto solamente de una inversión en el fútbol, sino que ha habido un crecimiento institucional que intentamos mantenerlo y desarrollarlo", destacó.