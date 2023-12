Charlotte Caniggia a Pampita: "Todo no se puede, bebé"

Pasó Charlotte Caniggia por el Bailando 2023. Fue el turno de la hija del exdelantero de la Selección Argentina para el momento de la cumbia.

Lo que llamó la atención fue la devolución de Pampita a Charlotte y su pareja Jesús Vinent: "Pero qué pasa esta vez. No ensayaron nada, chicos". Charlotte no se calló y respondió: Ensayé tres veces. Ay, sí, pero no tuve tiempo. Me voy de viaje, Pampita. Como vos".

"Lo que pasa que no podemos dejar pasar una coreografía así. Pampita, no me querés mucho vos", le reprochó Charlotte. "Sí, te quiero, ¿eh?", le contestó la modelo.





La que también habló fue María Valencia, la coach de Charlotte: "Y es raro, como acá vienen muchas que bailan bien, y no meten una pu... previa".

"No hacen un cara... Yo bailo para el culo, pero por lo menos meto una previa presentable. Bueno, todo no se puede, Pampi. Todo no se puede, bebé. Mi talento es la previa, el baile te lo debo, Pampi", cerró.