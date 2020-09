Cinco beneficios del jugo verde

Con un vaso diario estás llenándote de nutrientes, asegurándote esa base de verduras que ya sabés que deberías estar comiendo y tal vez lo mejor: causa un efecto dominó de los buenos.

Si venís de comer demasiadas harinas, azúcares o sentís que tu cuerpo pide un cambio, empezá por acá.

Si ya venís comiendo bien, buenísimo por vos y este es el toque que te hace subir de nivel.

Top 5 Beneficios

#1. Ayuda a Bajar de Peso y Deshincharte

El jugo verde se hizo famoso porque ayuda a nuestro metabolismo potenciando una buena quema y además es clave contra la retención de líquido. Es otras palabras: tu figura lo va a amar! Sea que quieras bajar de peso o mantenerte sin estrés, es una incorporación ideal.

Si querés bajar de peso limita la fruta que uses y priorizá la spirulina varias veces por semana.

#2. Sube la Energía

¿Llegás agotada a la tarde? ¿Dormís tus ocho horas pero no te levantás descansada? ¿O te cuesta concentrarte? Tu alimentación puede ser LA solución y muy específicamente el jugo verde, con su mundo de nutrientes. Muy particularmente, el jugo detox es rico en magnesio que es de los nutrientes clave para la energía (y tiende a faltar en la alimentación occidental actual).

Asegurate de usar 2 puñados de hojas verdes oscuras por porción en tus jugos.

#3. Le Devuelve el Brillo a tu Piel

De las primeras cosas que sentí cuando integré el hábito del jugo verde fue cómo me cambió la piel – en el brillo, en la suavidad y es de esas cosas que me repetían de afuera “¿qué te hiciste en la piel?”. La piel agradece la hidratación, nutrientes y muy particularmente la vit c.

Priorizá los jugos verdes con cítricos y nunca los endulces.

#4. Regularizá tu Tránsito Intestinal

Una rutina diaria en ayunas es excelente para ir encaminando tu tránsito intestinal regular. El jugo verde es especialmente bueno por el magnesio y ese plus de hidratación.

Se que suena contraintuitivo, especialmente para este punto, pero acordate que el jugo verde es sin fibra y que sea así es clave para ayudarte en el tránsito regular.

#5. Fortalece el Sistema Inmune

La clorofila es tu mejor amiga para reducir la inflamación y cuidar tus defensas, sin mencionar el mundo de vit c que viene no solo de los cítricos que quedan tan bien en tus jugos sino de las hojas verdes en sí.

Nos encanta como queda el limón, lima o pomelo rosado en tus jugos. Siempre que puedas sumá uno de ellos. Aunque sean orgánicos, te recomendamos pelarlos para que quede suave el sabor.

Receta: Jugo cerde TanVerde

Ingredientes:

Espinaca, 1 puñado

Kale, 1 puñado

Apio, 1 tallo

Pepino, ½ pepino

Manzana, 1

Limón, 1 mediano

Cúrcuma, 1 cdita

Instrucciones:

Lavá todo bien y pelá lo que haga falta.

Cortale los cabitos al kale para que no queden trocitos duros en tu jugo.

Acordate que vale la pena pelar tus cítricos para que no quede muy fuerte el jugo y siempre es fundamental pelar todo lo que no sea orgánico.

Tenés dos opciones, hacerlos en licuadora o en juguera.

En licuadora: colocá todos los ingredientes a tu licuadora, agregá el agua que necesites y licuá.

Después es fundamental colarlo. Pasalo por una tela al mejor estilo filtro de café o por un colador finito de metal.

En juguera: Va cada uno de los ingredientes para adentro y listo.

Te cuento un secretito de experiencia: hacé las hojas rollito para sacar más cantidad de jugo, alterná los ingredientes con más contenidos de agua y los de menos (por ejemplo primero el kale, luego el pepino, etc.)

Listo para disfrutar!

Nota: Sé que es tentador al principio, pero no lo endulces.

www.tanverde.com

Lic. en nutrición Maren Torheim

Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.