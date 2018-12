Cinco películas navideñas para ver en streaming este 25 de diciembre

Pongamos que ya se comió el lechón. Los platos que tuvieron ensalada, cordero, asado y helado ya se lavaron y se guardaron. Pero todavía queda bastante del día de Navidad. ¿Qué se puede hacer? Una idea es mirar una película. Las fiestas son una temática habitual para Hollywood, que a lo largo de los años ha dejado unos cuantos clásicos navideños dedicados al público familiar.

Los servicios de streaming albergan en sus catálogos varios de estos filmes, que están a un clic de distancia para la jornada del 25 de diciembre. La lista de títulos es extensa, pero acá van cinco ejemplos.

Santa Cláusula

La historia de Scott Calvin empieza una noche de Navidad. Es un empresario exitoso, pero no tiene una situación tan favorable a nivel doméstico: está divorciado, su hijo no lo quiere mucho, y tiene que cuidarlo durante las fiestas. Esa noche, Papá Noel en persona sufre un accidente en la casa de Scott y muere, dejándole su traje y su tarea al hombre, en principio por esa noche. Pero cuando llega la próxima Navidad, Scott Calvin descubre que la solución no era tan temporal como parecía. Disponible en Netflix.

El Grinch

Con Jim Carrey metido en el traje verde y peludo surgido de la pluma del escritor Dr. Seuss, esta adaptación tiene como protagonista al monstruo que odia la Navidad y que es descubierto por una niña que busca ganarse su amistad y enseñarle que la festividad no es ese momento horrible que la criatura piensa. A medida que la niña va conociendo el pasado trágico del Grinch, este seguirá empecinado en arruinar el festejo. Disponible en Netflix, Cablevisión Flow, NSNow, TCC Vivo, MC Go Live y DirecTV Play.

Vacaciones de Navidad

La familia Griswold está a punto de pasar su peor Navidad. Desde conseguir un arbolito nuevo hasta la visita de los parientes se convierte en un dilema, pero también en una fuente de risas. Si bien es parte de una serie de películas (Vacaciones), puede verse sin conocer las otras de la saga. Con el humorista Chevy Chase en el rol principal, la película tuvo el guion y la producción de John Hughes, director de El club de los cinco, y guionista de la película que aparece en el siguiente lugar de esta selección. Disponible en HBO GO.

Mi pobre angelito

Existen pocas películas tan asociadas a la Navidad como esta. La historia que convirtió a Macaulay Culkin en una estrella infantil (y de la que nunca pudo escapar) es la de Kevin McCallister, que es olvidado por sus padres en su casa cuando se van de vacaciones, y debe enfrentarse a una dupla de ladrones que buscan meterse en su hogar, creyendo que está vacío. Disponible para alquilar en Google Play por $ 88.

Una navidad con los Muppets

Inspirada por el relato clásico de Charles Dickens Un cuento de Navidad, se trata de una versión protagonizada por las célebres marionetas, acompañadas por el veterano actor inglés Michael Caine en el rol de Ebenezer Scrooge. Los tres fantasmas de la Navidad visitan al anciano empresario para mostrarle diferentes escenas de las navidades pasadas, presentes y futuras, con los Muppets en los roles de los demás personajes. Disponible en Netflix y HBO GO.