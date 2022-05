Club de París: Argentina difiere pagos de deuda hasta el 2024

Argentina acordó con el Club de París diferir los pagos de deuda hasta renegociar un nuevo entendimiento o hasta el 30 de septiembre de 2024, lo que ocurra primero. El puente de tiempo fue consensuado con el organismo y tiene la garantía financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI), suscripta en el programa de Facilidades Extendidas.

Según fuentes oficiales, "el Gobierno dictará en forma inminente un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispone el diferimiento de los pagos de las deudas contraídas en virtud de los Acuerdos Bilaterales suscriptos, hasta la existencia de un nuevo acuerdo marco o el 30 de setiembre de 2024 como fecha límite, lo que opere primero".

El saldo remanente de capital después del último puente, que estaba por caducar en junio, es de unos 2000 millones de dólares. La deuda es de larga data y su última etapa tiene origen en el acuerdo que firmó en 2014 el entonces ministro de Economía Axel Kicillof (hoy gobernador de Buenos Aires) para reestructurar unos u$s 9000 millones.

En 2019, el ministro Nicolás Dujovne dejó un saldo de u$s 1900 millones, que fue creciendo a un 9% anual hasta el 2021, cuando Martín Guzmán negoció un puente de tiempo hasta este 2022 por los u$s 2450 millones remanentes. En el medio, el Estado argentino pagó u$s 430 millones entre julio y febrero de este año.

En ese tiempo continuaron las negociaciones con el FMI "para acordar un programa sostenible y consistente con los objetivos de estabilidad macroeconómica del país" y "se aseguró la comparabilidad de Tratamiento con otros acreedores bilaterales oficiales", como China, un tema en el que Japón puso especial atención.

Con esto, en el Gobierno garantizan que no hay posibilidades de default y están conformes por despejar el calendario financiero de la Argentina, ante la creciente presión sobre el mercado cambiario.

Si las autoridades locales consiguen un nuevo acuerdo con el Club de París antes de fines de 2024, se realizarán pagos parciales a la entidad que serán descontados de la meta de acumulación de reservas en el Banco Central a cumplir con el FMI (de u$s 5800 millones para este año).

