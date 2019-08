Cómo denunciar sin llamar al 911: la app que usan 2.800 montevideanos

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hizo un pedido especial a la población en 2016: “Por favor, hagan todas las denuncias de los delitos que se cometan”. Si no hay denuncias, a la cartera le cuesta hacer una caracterización de cuáles son los puntos más inseguros.

Pero a muchas personas no les interesa ir a denunciar. Tal vez porque creen que no sirve o es tiempo perdido. Sin embargo, no quieren dejar de advertir a la comunidad que han visto (o han sido víctimas) de un episodio delictivo.

CityCop llena ese vacío. Es una aplicación uruguaya, con más de cinco años de vida, que busca que se reporten todos los episodios posibles. “Si ves algo, ¡haz algo!”, les piden a los usuarios. Desarrollada por Marcelo Dotti, Nadim Curi, Antonio Malaquina y Rafael Sisto, la plataforma permite reportar varios tipos de hechos, como robo a persona, vehículo, casa o comercio, persona sospechosa, homicidio, acto vandálico, denuncia de boca de venta de droga o una violación.

La aplicación permite recibir alertas en tiempo real de lo que ocurre en tus zonas de interés, por lo que si el usuario asigna una zona llamada casa o trabajo, podrá saber si se da algún episodio de inseguridad en la zona.

Es posible cargar una foto del sospechoso y, si se quisiera, hacer el reporte de manera anónima. Luego, la app invita a divulgarlo en las redes sociales.

¿Cuándo se reporta más?

Los usuarios de Montevideo realizan entre 30 y 40 reportes a la semana en Montevideo. Los meses en los que más aparecen denuncias en la plataforma es octubre y noviembre, informó a Cromo el CEO de la app, Nadim Curi.

¿Cuáles son los barrios más reportados?

En Montevideo hay más de 2.800 usuarios activos: es decir, que hicieron al menos una denuncia en el último mes. La mayoría de estos reportes se realizan en los barrios Pocitos, Parque Batlle y La Blanqueada.

¿Qué tipo de delito se denuncia más?

Actividad sospechosa (20%) –cuando alguien ve a un individuo con intentos de hurtar o rapiñar–, seguido de robo a persona (14,2%) y robo a vehículo (10,9%) son los delitos que más se hacen, de acuerdo con los datos del último mes otorgados a Cromo.

¿Cuál es el vínculo con la policía local?

Cuando lanzaron la aplicación en 2014, hubo acercamientos con el Ministerio del Interior para colaborar, pero no llegaron a nada. “Estamos abiertos a colaborar”, comentó el fundador y administrador de la app.