Cómo fue el momento en que Agostina decidió abandonar Gran Hermano

En la última gala de eliminación de Gran Hermano, la atmósfera se cargó de tensión tras la eliminación de Lisandro, uno de los concursantes más destacados. Tras el anuncio de la decisión del público por parte de Santiago del Moro, Agostina tomó una decisión contundente: abandonar la casa.

En un momento de nerviosismo palpable, Agostina expresó su determinación ante Santiago: "Santiago yo he decido abandonar la casa en este momento, yo no voy a ir con una mina que me amenaza de muerte". Acto seguido, se retiró al confesionario, donde compartió sus sentimientos y mostró su profunda afectación.

Durante su conversación en el confesionario, Agostina elogió la fortaleza mental de sus compañeros: "La verdad que tenés que tener una cabeza impresionante acá dentro, la fortaleza que maneja está piba es increíble. No, no, es algo que nunca vi en mi vida". Mientras tanto, Furia comentaba: "Esto si es Gran Hermano, alto juego, todo se tiene que picar".

Tras este emotivo momento, Agostina tomó la decisión de recoger sus pertenencias y abandonar la casa en medio de la tensión que se transmitía a través de las pantallas de Telefe, poniendo fin a su participación por abandono.

En el programa de ayer, se mostraron imágenes del momento en que Agostina abandonó la casa, evidenciando su conmoción y lágrimas al despedirse de sus compañeros, excepto de Furia y Cata, sus antiguas amigas inseparables desde el inicio del juego.

Al concluir la proyección del video, Laura Ubfal ofreció sus reflexiones sobre la decisión de Agostina de abandonar la competencia, a pesar del respaldo del público que manifestó su apoyo con tan solo el 4 por ciento de los votos en contra. En opinión de Ubfal, "Yo creo que se quiso ir".

“La verdad que es una jugada histórica para Gran Hermano. A vos (Lisandro) te saca, porque te saca la gente con un porcentaje muy alto, y a vos te destruye (Agostina). Esa es la realidad”, dijo la analista. “Yo creo, Agos, que vos podías haber seguido. El tema es, hubo conductas muy distintas. Vos te enfrentaste a Furia y Licha nunca la enfrentó”, explicó Ubfal.

Sin un aliado en quien apoyarse tras la partida de Licha, Agostina quedó visiblemente afectada y tomó la decisión de retirarse del juego, marcando un punto de inflexión en su participación en Gran Hermano.

Asimismo, Agostina Spinelli compartió detalles sobre el quiebre de su relación con Juliana, con quien había establecido una estrecha amistad al inicio del reality de Telefe.

"Juliana es tan buena jugadora que, mentalmente, como que te cansa o te pincha. Tiene esas maneras… y está perfecto, eso es jugar", comenzó explicando Agostina durante su intervención en el programa. "La realidad es que yo... En un momento, Gran Hermano comunica algo, yo le hago un chiste, como todas las mañanas, como siempre, y me contesta mal, como diciendo, ‘¿qué me decís?’. Y yo ya venía aguantando muchos malos tratos", continuó.

"Por ejemplo, yo le preguntaba ‘Juli, ¿por qué te llamó gran hermano?’, y ella me respondía ‘¿qué te importa?’. Yo me callaba, o sea, tenía como un nivel medio bajo y la respetaba y seguía aguantando cosas que no me generaban un bien para mí", añadió.

"Hasta que ese día exploté, dije ‘basta’, y le digo, ‘bueno, vos a mí no me hablas más así’. O sea, yo no soy ninguno de éstos (por sus otros compañeros) para que vos me hables así. Y ahí me dijo ‘no juego más con vos’", concluyó Spinelli, expresando su postura con firmeza.