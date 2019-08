Cómo hacía Tyson para usar la orina de su esposa en controles antidopaje

El ex boxeador Mike Tyson reveló en una entrevista al programa Ahora o nunca de ESPN que solía utilizar la orina de su esposa e hijos para pasar los controles antidoping. Tyson, de 53 años, admitió hacer eso en varias oportunidades para evitar problemas con las sustancias prohibidas.

El conductor del programa comenzó por mostrarle a la leyenda del boxeo una foto de D. J. Cooper, el jugador estadounidense de básquetbol sancionado luego que se encontrara en su orina una hormona que indica embarazo en la mujer. Luego de eso el deportista fue sancionado por dos años.

Consultado sobre esto, Tyson se mostró familiarizado con la técnica. "Sí, yo sé sobre esas cosas. Yo solía usar la orina de mi esposa.", dijo el ex boxeador. Tyson dijo que luego de un tiempo cambió por miedo a que le ocurriese lo mismo que a Cooper. "Mi esposa me decía ´cuando salgan los resultados van a decir que estas embarazado´ entonces cambie a usar la orina de mis hijos", confesó Tyson.

.@MikeTyson le cuenta a @herculezg como pasaba las pruebas de antidoping pic.twitter.com/m2e17UyfuI — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) August 8, 2019

El conductor, Hérculez Gómez, fue futbolista profesional durante 17 años y jugó en equipos como Los Angeles Galaxy, Santos Laguna y Puebla. Debido a su experiencia le repreguntó cómo el ex boxeador logró burlar a los médicos ya que por lo general hay uno presente mientras se toma la prueba. Tyson explicó cómo pudo lograr evadir el control tantas veces a lo largo de su carrera. "Es el ´whizzinator´, un pene falso, a la mayoría de los hombres, aunque sean gays, se sienten incómodos cuando le mostrás tu pene. Entonces yo se los mostraba y ellos me hacían así y me decían que lo haga solo", contó el ex peso pesado.

Pero no es la primera vez que Tyson admite la utilización de sustancias prohibidas a lo largo de su carrera. En una entrevista radial con Dan Patrick a fines del 2018 admitió consumir marihuana "toda su vida". Consultado por si alguna vez había consumido antes de una pelea admitió haberlo hecho antes del choque con el polaco Andrew Golota. "Solo lo hice una vez cuando estaba peleando, antes de Golota", dijo el ex campeón. El conductor le preguntó si esto lo había afectado en la pelea y Tyson respondió negativamente. "No me afecto a mi, afecto a Golota", dijo entre risas Tyson quien ganó esa pelea por KO técnico.