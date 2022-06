¿Cómo va a estar el clima en el invierno? Así lo pronostica Inumet

"Se le asigna a los terciles inferior y medio (del país) una probabilidad de 40%, mientras que al tercil superior el 20% de probabilidad", precisa el informe.

La estación suele registrar temperaturas medias del orden de los 12° C, según señala un estudio del propio organismo que consignó datos de los inviernos uruguayos desde 1971 a 2014.

Para esta época del año, las temperaturas medias suelen estar entre los 13.6° C y 11° C; en cambio, en el trimestre que comprendió a marzo, abril y mayo, el promedio osciló los 15.5° C y 18.1° C en todo el país, con una máxima de 35° C registrada en Artigas el pasado 3 de marzo y una mínima de -4,3° C en Mercedes, el pasado 31 de mayo.

El reciente informe de Inumet reporta que durante el otoño las mayores precipitaciones se registraron en la zona norte, en especial en Artigas, Rivera y Salto. El máximo acumulado de lluvias lo tuvo Bernabé Rivera, en Artigas, donde las mediciones alcanzaron los 695.5 milímetros. La localidad de Kiyú, en San José, fue la de valores más bajos y se quedó en 145.3 milímetros.

Pero para junio, julio y agosto, el instituto prevé que las precipitaciones disminuyan y estén por debajo de lo usual. "A todo el país se le asigna al tercil inferior una probabilidad de 40%, mientras que a los terciles medio y superior una probabilidad de 30%", aclara.

A su vez, estima que la superficie del mar al este del Pacífico mantendrá la tendencia de los últimos meses y seguirá por debajo de lo normal.

Inumet realiza sus tendencias climáticas en función de las "relaciones estadísticas históricas demostradas entre el clima local y condiciones de temperatura de superficie del mar remotas y las salidas de los modelos climáticos de predicción en centros de investigación internacionales", dice su página.