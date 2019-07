Condenan a 11 años al agresor de Arlette Contreras, la mujer que se convirtió en el rostro de la lucha contra la violencia de género en Perú

Getty Images Arlette Contreras se ha vuelto un conocido rostro en la denuncia contra la violencia de género.

Cuatro años después de que la cámara de seguridad de un hotel captara a su exnovio desnudo intentando arrastrarla del pelo hasta una habitación; la peruana Arlette Contreras volvió a escuchar cómo su agresor recibía una condena que la dejó "indignada".

La Corte de Superior de Justicia de Lima Norte sentenció este lunes al agresor, Adriano Pozo, a 11 años de cárcel por tentativa de feminicidio, aunque lo absolvió del delito de tentativa de violación.

Los magistrados consideraron que las prendas que Contreras entregó como prueba días después de la agresión podían haber sido manipuladas, según publicó el diario local La República. Además, valoraron que el acusado no tuviera "alteraciones en el área psicosexual", según este periódico.

La justicia peruana dio a conocer estos datos como adelanto de un fallo que no se leerá íntegramente hasta el próximo 18 de julio.

Pozo ya ha sido absuelto en instancias pasadas o condenado por delitos menores, como el de lesiones leves. Algo que Contreras ha apelado una y otra vez en un proceso que se ha alargado cuatro años y que ella califica de "tortura".

"Si un hombre desnudo atacando a una mujer en un hotel (registrado en un video) no les parece suficiente medio probatorio para entender el contexto del delito de violación sexual, entonces ¿qué?", escribió Contreras en su cuenta de Twitter.

La joven mostró su "profunda indignación" en la red social y acusó a los jueces de utilizar "estereotipos" para "deslegitimarla como víctima.

https://twitter.com/arlettecontrers/status/1148399962520080384

https://twitter.com/arlettecontrers/status/1148399958548107264

Contreras consideró que Pozo debió haber sido condenado también por intento de violación y que su pena no debería haber sido menor a los 14 años que pedía la fiscalía.

La abogada y ahora activista contra la violencia de género anunció que apelará la decisión.

"Me siento indignada y estoy disconforme con esta sentencia. Ellos dicen que no he sufrido estrés postraumático. ¿Qué es cómo yo me siento? Ellos dicen que no significan nada estos cuatro años de tortura. Esto ha arruinado mi vida durante todos estos años. Yo necesito recuperarme y ellos no me lo permiten", afirmó ante la prensa a su salida de los juzgados.

"Esto es violencia institucional y yo no estoy de acuerdo con esta sentencia".

Ni una menos

El caso de Contreras marcó el inicio en Perú del movimiento "Ni una menos".

Todo empezó una noche de julio de 2015 en un hotel del departamento de Ayacucho, en los Andes peruanos. La joven, que tenía 25 años, estaba con su entonces novio, Adriano Pozo en una habitación.

Ante los maltratos de este, ella decidió terminar la relación.

"Entonces te voy a violar. Si no es por las buenas, va a ser por las malas. Te voy a matar, a mí no me vas a dejar", le respondió Pozo, que empezó a golpearla e intentó ahorcarla, según Contreras.

https://twitter.com/arlettecontrers/status/1148399951673606145

La joven consiguió escapar y llegar hasta la recepción, pero Pozo la siguió desnudo e intentó arrastrarla del pelo de vuelta al cuarto. Estas son las imágenes que quedaron grabadas por la cámara de seguridad y que llegaron a los medios de comunicación una semana después, desatando la indignación de la opinión pública.

Pozo pidió disculpas y se defendió acusando a Contreras de haberlo atacado también. Además, dijo que estaba bajo los efectos del alcohol y que no recordaba los hechos.

Desde entonces, la justicia ha emitido varios fallos judiciales sobre su caso. En julio de 2016, fue condenado a un año de prisión suspendida por lesiones leves. Esta sentencia fue anulada meses después.

Posteriormente, fue absuelto de los delitos de intento de violación e intento de feminicidio, algo que causó gran indignación en el país. Este veredicto también fue anulado, por lo que el juicio tuvo que ser repetido.

Durante este tiempo, Contreras se ha convertido en una de las principales activistas contra la violencia de género en Perú. En 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos le otorgó el Premio Internacional de "Mujeres Coraje".

Ese mismo año fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la revista estadounidense Time y, un año después, en la lista de la BBC 100 Mujeres, que reconoce a las mujeres más inspiradoras e influyentes a nivel global.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=5BShG6hUsnI&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=ktu0V3H8ZsU&t=13s