Confirmaron que exdirectores del Banco Montevideo deben indemnizar a ahorristas pero el monto se fijará en otro juicio

La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia de segunda instancia por la que se condenó a los hermanos Juan, Dante y Jorge Peirano Basso y a los exdirectores Mario San Cristóbal, Juan Domingo Ratti a indemnizar a los ahorristas afectados por la liquidación de los bancos Montevideo y la Caja Obrera en el 2002.

Si bien el Banco Central del Uruguay (BCU) reclamó una condena por US$ 340 millones, la sentencia de la Corte confirmó lo que estableció el tribunal de apelaciones civil que había determinado que el BCU debía iniciar un juicio de liquidación, aparte, y probar ese monto.

Sobre mediados de 2015, la jueza civil de 17º Turno, Patricia Hernández, hizo lugar a la condena y al monto fijado por el BCU pero el tribunal de apelaciones revocó lo resuelto por la jueza y estableció que la cifra definitiva se deberá definir en otro juicio, de liquidación de sentencia, por lo que aún faltan años para que el caso se cierre definitivamente.

Según el fallo del que informó Búsqueda este jueves, la Suprema Corte en casación ratificó la sentencia de segunda instancia y consideró que era legítimo que el Banco Central presentara la demanda en nombre de los ahorristas.

En su recurso de casación los hermanos Peirano Basso alegaron también que no existía prueba que “identifique los daños pretendidos”. Sin embargo, los ministros de la Corte consideraron que ese cuestionamiento no era revisable en esta etapa. La sentencia confirmó el argumento del tribunal de que incumplieron la obligación de "actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios" pero asimismo ratificó que no existió ni dolo, ni intención de defraudar. Pablo González Bianchi,abogado de los hermanos Peirano Basso, dijo a El Observador que "en general los juzgados han tenido esa óptica, de que existió negligencia pero no dolo ni fraude".

También mantuvieron aspectos que la Justicia desestimó en segunda instancia: revocaron la condena de Marcelo Guadalupe y Cristian Rippe, así como del Trade & Commmerce Bank (TCB) la off shore de Islas Cayman y la empresa Valle Rosa. El TCB fue la off shore utilizada por los hermanos Peirano Basso para transferir millones de dólares de los depósitos de los ahorristas del Banco Montevideo.

Además, se confirmó que quedó exonerada Letizia Vejo, exesposa de Juan Peirano Basso,asi como sus empresas (Bicho Moro, El Choque SA, Santa Eufemia, Valle del Soba SA).

De todos modos, aún quedan seis o siete juicios pendientes de ahorristas de los bancos cuyas sentencias están por salir en primera instancia.