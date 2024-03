Conocé al príncipe gitano que vive en Punta del Este

En la península se lo conoce como el apodo de "Rolo", y llegó hace 15 años junto a su familia desde su Chaco natal para desarrollar negocios en el sector turístico. Rolando López es nieto de uruguayos, chaqueño como su papá, a quien conocimos como "el Rey Gitano", que falleció hace más de un año, y que fue muy querido y respetado en nuestro país por recorrerlo de punta a punta con actividades comerciales.

Durante la fiesta realizada en el parador Roll And Rock para 400 invitados especiales por el festejo de sus 50 años, Rolando López conversó con El Observador sobre el trabajo que hace con su comunidad y su linaje: "Empecé a organizar mi cumpleaños, quería 3 días de festejos, muy típico de nosotros (los gitanos). Mínimo son son tres días. Se gasta todo lo que se puede, capaz que al otro día no tenemos para comer, pero tiene que haber mucha abundancia", contó.

Gustavo Descalzi

López y su familia

Sobre algunos estigmas que hay sobre la comunidad gitana Rolo dijo: "Eso viene de muchos años atrás, era como 'el cuco'; tené cuidado que si te portas mal, la gitana te va a llevar, o te va a meter debajo de la pollera, se decía. O alguien decía de un auto trucho, te lo compran los gitanos. La verdad que queremos romper, o yo quiero romper con la estigmatización. Mi papá es El Rey (Gitano), porque para mí no murió, tuve el honor de ser el príncipe, y no quiero salir de ese cargo", agregó.

López ha mantenido reuniones a nivel gubernamental, incluso con el presidente de la república Luis Lacalle Pou, para solicitar la personaría jurídica de su comunidad, y conmemorar el 8 de abril como día del pueblo gitano, al igual que ocurre en varias partes del mundo, donde se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano (International Roma Day como se conoce en el mundo anglosajón). Una festividad cuyo objetivo es dar a conocer la historia y la cultura gitana, así como para reivindicar el derecho al reconocimiento y a la igualdad de este pueblo.

¿Ustedes fueron un pueblo históricamente perseguido?

Por lo que estuve investigando, el origen de los gitanos es del norte de India, en la frontera con Pakistán, la zona llamada Punjab. Somos una de las doce tribus perdidas y tenemos muchas similitudes con la colectividad judía, nos sentimos muy identificados. Nuestro idioma es el romaní (la Romaní Chib, pronuncia la R como una G al estilo francés), los gitanos fueron emigrando, pasaron por toda Europa y fuimos armando un dialecto, tiene mezcla de inglés, francés, alemán, hebreo. Entonces al café le decimos cafa, al té le decimos chaia, que en India es chai".

¿Lo de las adivinadoras gitanas es un mito o una destreza?

Hay una mezcla de las dos cosas, mi abuela y mi mamá, como muchas personas no gitanas, tienen cierto poder, algo: Dios, el universo, la energía les otorgan eso, pero es más un mito, una forma de defensa. Como éramos minoría el faraón o quien fuera en su época nos quería eliminar, entonces era una defensa. No me hagan nada porque te tiro maldiciones. Actualmente las mujeres de nuestra colectividad lo utilizan, es 50 y 50. Hay algo de modo de supervivencia, hay algunas como mi mamá, mi abuela, que tienen un don especial y obviamente nada es gratis en al vida, hay que aportar para las velas".

¿Es muy común que se casen entre integrantes de las familias gitanas?

Se casan entre pueblos mas que nada, porque lo que trata la comunidad gitana es que no se pierda su tradición, que no se expanda, entonces es muy común casarse entre gitanos. Yo no comparto. Lamentablemente la comunidad gitana es machista. Yo varón, me puedo casar con una no gitana, la mujer gitana si se casa con un no gitano, queda mal. Pero de a poquito va cambiando todo, el mundo va cambiando y creo que está perfecto, yo no tengo drama en que mi hija se case con un no gitano.