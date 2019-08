Cortó la racha: el dólar tuvo su primera baja significativa en casi un mes

Luego de una escalada alcista que cobro impulso desde fines de julio, este miércoles el dólar cerró con su primera baja significativa en la plaza cambiaria uruguaya, en una jornada donde Argentina también logró inyectarle cierta calma a su mercado, aunque fue necesaria la participación del banco central de ese país. Al mismo tiempo, Brasil se vio obligado a vender reservas tras una década para enviar una señal a los agentes de que no está dispuesto a tolerar una moneda tan débil.

El dólar interbancario bajó en promedio 0,3% en Uruguay y quedó a $ 36,50, tras el pico histórico nominal con el que había cerrado un día antes ($ 36,60). La última operación que se realizó a través de Bevsa fue a $ 36,48 y esta vez no fue necesaria la intervención del Banco Central (BCU) para frenar la fuerte apreciación que mostró la divisa estadounidense en los últimos días, y que lo obligó a vender más de US$ 250 millones de sus reservas entre el mercado spot y contratos a futuros para amortiguar la depreciación del peso uruguayo.

En la pizarra el público del BROU, el dólar bajó 10 centésimos y quedó a $ 35,75 para la compra y $ 37,23 para la venta. En los cambios privados, la punta vendedora todavía se mantenía hasta en $ 37,50 en algunas pantallas al público.

Si bien la autoridad autoridad monetaria no intervino directamente en un mercado donde se intercambiaron US$ 35 millones (apenas por arriba el promedio diario), el presidente del BCU Alberto Graña volvió a enviar señales este miércoles a los agentes sobre la política que está aplicando la autoridad monetaria en materia cambiaria en el marco la apertura de las Jornadas Anuales de Economía de la autoridad monetaria que culminarán este jueves 22.

En ese sentido, Graña aclaró que dado el rol en los mercados financieros del BCU con sus intervenciones no solo se evita caídas o subas abruptas del tipo de cambio, sino que se está dando una señal a los agentes económicos: “Muchachos, tenemos tipo de cambio flotante, pero locuras en el mercado cambiario no. El BCU no va a tolerar desalineamientos del tipo de cambio con respecto a su nivel de fundamento”.

El jerarca explicó que de acuerdo a las tendencias internacionales la moneda estadounidense puede subir o bajar, “dado que tanto el peso como otras monedas han vivido este año una montaña rusa por los elevados niveles de volatilidad que dependen de eventos que transcurren en la esfera global”.

Teniendo en cuenta la compleja coyuntura argentina, el jerarca aseguró que el manejo que está haciendo el BCU es el de siempre, dejando que el peso uruguayo acompañe a las demás monedas, “tratando de mitigar momentos bruscos o volatilidades excesivas”.

Argentina logró "pisar" el dólar; Brasil vendió reservas tras 10 años

En Argentina, el dólar mayorista perdió 12 centavos (a 57,27 pesos argentinos) respecto al cierre del martes, cuando la entidad intervino con ventas de reservas por US$ 112 millones. Para el ministro de Hacienda Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central (BCRA) Guido Sandleris la cotización "está en niveles competitivos" y eso calmó al mercado. No obstante, hoy hicieron faltar US$ 94 millones más para mantener prácticamente quieto al tipo de cambio. Precisamente, en la pantalla minorista del Banco Nación el dólar cerró estable con una cotización de 57 pesos argentinos.

Para contener el precio del dólar, el BCRA realizó cuatro licitaciones, mediante las cuales entregó US$ 94 millones, aunque se hicieron por un total de US$ 200 millones. Además, otorgó US$ 60 millones por orden del Tesoro, US$ 19 millones en la primera subasta y US$ 41 millones en la segunda.

Por su parte, el Banco Central de Brasil (BCB) vendió US$ 200 millones de sus reservas para interrumpir al tendencia a la depreciación del real. La operación es la primera en más de 10 años porque la autoridad monetaria brasileña se guarda la intervención directa en el mercado cambiario de contado para casos de extrema necesidad, mientras que recurre a otras vías de intervención más suaves en el día a día. Así el dólar caía 0,6% frente al real aunque se mantenía por arriba de las 4 unidades por billete verde.

La moneda brasileña ha cedido 3,68% en lo que va del año frente al dólar estadounidense, un retroceso pequeño al lado de la baja del 31,52% que pierde el peso argentino en el mismo período. Pero las presiones devaluatorias para la moneda brasileña fueron más fuertes en las últimas semanas: se debilitó 6,71% en los últimos 30 días en términos de dólares.

La presión cambiaria es la que llevó al BCB a anunciar la semana pasada que empezaría a ofrecer reservas internacionales en el mercado cambiario de contado para estabilizar su moneda.

El real está golpeado, parcialmente, por el derrumbe del peso argentino de la semana pasada. Aunque la presión para las monedas emergentes fue generalizada en las últimas semanas, dado el temor a una recesión global y a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Todas las monedas de la región caen frente al dólar en el último mes, aunque ninguna como el peso argentino. El BCB comunicó que ofreció US$ 550 millones este miércoles, de los que colocó solo una parte, US$ 200 millones. En julio, las reservas internacionales del BCB superaban los US$ 385.000 millones.

Con El Cronista