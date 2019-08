Banco Central de Uruguay: "Tenemos tipo de cambio flotante, pero locuras en el mercado no"

Lo primero que hizo el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Alberto Graña, tras dialogar con la prensa luego de la apertura de las Jornadas Anuales de Economía de la autoridad monetaria ese miércoles, fue recalcar que Uruguay tiene un sistema de "libre flotación", que ha llevado a que el peso uruguayo se depreciaria más de 6% en lo que va de agosto frente al dólar pese a las ventas millonarias que realizó el BCU para amortiguar la devaluación de la moneda uruguaya en un contexto regional (por Argentina) y global de marcada incertidumbre.

Así, Graña explicó que de acuerdo a las tendencias internacionales la moneda estadounidense puede subir o bajar, “dado que tanto el peso como otras monedas han vivido este año una montaña rusa por los elevados niveles de volatilidad que dependen de eventos que transcurren en la esfera global”.

Teniendo en cuenta la compleja coyuntura argentina, el jerarca aseguró que el manejo que está haciendo el BCU es el de siempre, dejando que el peso uruguayo acompañe a las demás monedas, “tratando de mitigar momentos bruscos o volatilidades excesivas”.

En este sentido, sostuvo que lo que está ocurriendo con el peso argentino es que ha reaccionado como la de un país que está en crisis, pero que en el caso de Uruguay esto “felizmente no está pasando” porque el país no está en crisis.

“Nosotros seguimos en la tesitura de que el peso uruguayo acompañe los movimientos de las monedas del mundo, pero no los de un país que está en crisis”, señaló el jerarca.

De todas formas, esta depreciación del peso uruguayo, asumió Graña, se va a reflejar también en una suba de precios, pero dada la desaceleraciónde de la economía existe falta de presión inflacionaria en la demanda doméstica, por lo que se mitiga el efecto.

Leve baja en la pizarra

El dólar bajaba 5 centésimos en la apertura de este miércoles en el mercado local en una jornada de calma tanto en la región como a nivel global. En la pizarra al público del Banco República (BROU), la divisa se negociaba este mediodía a $ 35,78 para la compra y $ 37,28 para la venta.

Por su parte, en los cambios privados el billete verde se movía en la franja de $ 35,55 para la compra y $ 37,55 para la venta.

En las últimas jornadas han tenido un protagonismo importante las intervenciones del Banco Central (BCU) que vendió unos US$ 250 millones de sus reservas, tanto en el mercado spot como a futuro para suavizar la suba.

Al respecto, Graña aclaró que dado el rol en los mercados financieros del BCU con sus intervenciones no solo se evita caídas o subas abruptas del tipo de cambio, sino que se está dando una señal a los agentes económicos: “Muchachos, tenemos tipo de cambio flotante, pero locuras en el mercado cambiario no. El BCU no va a tolerar desalineamientos del tipo de cambio con respecto a su nivel de fundamento”.

Por su parte, En Argentina, el dólar operaba sin cambios respecto al cierre de ayer, cuando el Banco Central (BCRA) intervino con ventas de reservas por US$ 112 millones y pisó el billete.

Este miércoles según consignó La Nación, el nuevo ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, dijo que no se permitirá una corrida irracional y que para eso “están las reservas”.

El funcionario señaló que el tipo de cambio es la primera caja de resonancia de la economía porque afecta a los ciudadanos.

"Es indudable que el tipo de cambio actual está largamente por encima del valor de equilibro. Es el tipo de cambio real que equilibra nuestra relación con el mundo más alto de los últimos 12 años. No hay razón para promover un alza cambiaria", expresó.