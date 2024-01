Cristian Castro en Punta del Este: amor y propuesta de casamiento

Aunque parezca raro, el mismo Cristian estuvo en Punta del Este presentando a su nueva novia, la cordobesa Mariela Sánchez, con quien planea comprometerse y casarse.



La nota lograda por la colega Mayra Nuñez, comienza preguntándole a la nueva novia; ¿qué lo había enamorado de Cristian?. "Su educación y la dulzura que tiene en el trato", mientras el cantante mexicano comentó; ¨Pues sinceramente su cara. Tiene una cara que no tiene nadie, nunca he visto nada, una cara tan mágica, una belleza tan única, no sé, un hechizo que realmente es lo más lindo que he visto yo en cualquier lugar. Sin precedentes la belleza que descubrí en ella, su rostro. Nosotros los hombres somos físicos al principio, pero luego vi que su manera de ser, su corazón, su entrega, su familia, su trabajo, es una persona muy seria y me gustó mucho esa organización que veo ella. Porque sentí que me iba a poder ayudar, justamente lo que necesitaba y bueno, imagínate que estoy como con, no sé, una persona que me cuida y a la vez es mi pareja, estoy muy contento".





A propósito de las otras chicas con las que se lo vio a Cristian castro incluso este verano hace pocos días, y si Mariela podría ser la definitiva, el cantante dijo: "Le dije, por favor yo quiero quedarme con vos toda la vida y quiero me comprometer con vos, muy seriamente y bueno seguramente nos vamos a comprometer, seguramente nos vamos a casar, porque la quiero mucho, la amo".

"No me imaginé casarme con Cristian, pero ahora sí, lo hablamos. Vamos a esperar un tiempo pero va a suceder", comentó la morocha cordobesa, Mariela Sánchez.