Cruce por tarifas, déficit y deuda entre asesor económico del FA con la oposición

El comercio y servicios tiene una incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB) del 67% y en los últimos 13 años su valor agregado casi que se duplicó. Además, emplea a más de 1 millón de personas, lo que representó 2/3 del personal ocupado durante 2018.

Con esta batería de datos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), Julio César Lestido, presentó la jornada Agenda económica del próximo gobierno organizada por la institución que juntó a tres de los principales asesores económicos de los presidenciables: Azucena Arbeleche (Partido Nacional), Christian Daude (Frente Amplio) y Ana Inés Zerbino (Partido Colorado).

Como primer ítem planteado se trató el déficit fiscal, que tuvo una leve mejora en agosto y cerró en 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Arbeleche aprovechó ese dato y recordó “que las luces amarillas que se advirtieron en la campaña de 2014”, hoy están en una situación de “luces rojas”.

“Los ingresos han ido aumentando desde la reforma (tributaria) de 2007 hasta ahora, pero el gasto también y todos los años ha sido mayor al proyectado y estimado en las rendiciones de cuenta. A esto se suma una economía estancada”, resumió la técnica del Partido Nacional.

“Para el sector privado comercio y servicios representan el 80% de los empleos totales. Ocho de cada diez personas que trabajan en lo privado en Uruguay pertenecen al sector comercio y servicios y el 84% de las empresas registradas en el país están relacionadas al sector”, dijo Julio César Gestido, que subrayó que el 97% son micro y pequeñas empresas.

La potencial ministra de Economía de un gobierno de Lacalle Pou se quiso diferenciar del oficialismo asegurando que la propuesta de los nacionalistas no es de subir impuestos, sino de “generar ahorros en el gobierno a través de un gasto más eficiente” e insistió en lo ya expuesto en que en los primeros 10 meses de gobierno se pueden ahorrar US$ 900 millones.

Por su parte, Daude reconoció los desafíos que plantea la situación fiscal, pero dijo que también hay “factores que amortiguan en el corto plazo” y negó se proponga desde el oficialismo una suba de impuestos. El actual director de la Asesoría Macroeconómica del MEF puso como ejemplo la deuda bruta del sector público global cayó en el segundo trimestre de 2019 con respecto a 2018 en US$ 1.900 millones, según los datos que divulgó este lunes el Banco Central (BCU).

“El déficit fiscal sí que hay que corregirlo, pero no se está trasladando en un aumento de deuda insostenible como a veces se trata de transmitir desde los otros partidos”, aseguró Daude.

De todas formas, reconoció que se necesita de un crecimiento promedio de al menos 2 puntos del PIB para el siguiente período, aunque “hay tiempo y espalda financiera y una buena estructura de deuda que permiten enfrentar este tema sin sobresaltos ni recortes (de gasto) apresurados”, consideró.

En tanto, Zerbino advirtió sobre los riesgos de mantener el grado inversor y criticó “el exceso de gastos” en relación al ingreso. La asesora de Ernesto Talvi aseguró que en niveles de 2% o 2,5% del PIB sí implicaría un déficit fiscal “sostenible”, por lo que habría que abordar un recorte del rojo de las cuentas públicas de orden de 2 puntos del PIB.

“Se tiene que trabajar mucho en el nivel de eficiencia del gasto y la dotación de empleados públicos. Se aumentaron en 70 mil los vínculos desde 2004 y nos parece que hay espacio para recortar priorizando áreas claves como educación, salud y seguridad”, afirmó la economista colorada.

El fastidio de Arbeleche

Durante el evento hubo algunos comentarios de Daude especialmente sobre tarifas públicas que fastidiaron a Arbeleche, que cuando tuvo la oportunidad respondió elevando el tono en que se venía dando la oratoria hasta ese momento.

En unas de sus intervenciones, Daude dijo que de los US$ 900 millones que propone el Partido Nacional hay unos US$ 350 millones que no entendía de dónde salían. Además, indicó que si se proponen rebaja de tarifas de hasta el 10% -algo que mencionó Zerbino-, había que explicar de dónde van a salir los US$ 360 millones que eso implica para las arcas públicas.

“Uno no se puede quejar del déficit fiscal por un lado y después decir que va a regalar más de medio punto del PIB con una rebaja tarifaria. La lógica de las tarifas tiene que ser que tengan que ver con los costos y las eficiencias y hacia ahí queremos ir. Estamos en año electoral y me parece que se están prometiendo cosas que no son sensatas”, cuestionó Daude.

Cuando Arbeleche tuvo la palabra recogió el guante y respondió: “Me aguanté responder los comentarios de la deuda neta cuando en realidad va a terminar siete puntos por encima de lo que se preveía en el presupuesto y el comentario sobre las empresas públicas. Me asombra que el referente del partido de gobierno hable de 'toquetear' las tarifas públicas", afirmó.

“En todo el período es lo que hemos tenido y el propio (Danilo) Astori en el Parlamento dijo que las tarifas públicas son instrumentos de política económica. Han sido instrumentos de recaudación, han estado financiando el déficit fiscal y hemos perdido el rol que tenían las unidades reguladoras. A veces UTE se entera del aumento de las tarifas de energía a través de la prensa”, apuntó Arbeleche, que reafirmó la idea de que es la variable más importante en materia de competitividad.

Mercado de trabajo y políticas para Pymes

Con la pérdida de puestos de trabajo -más de 50 mil en los últimos años- sobre la mesa, Daude expuso la preocupación que genera, pero recordó que se viene de un período de crecimiento y de aumento en los puestos de trabajo de 300 mil, sin olvidar mencionar que se está desde hace varios años en un contexto regional muy desfavorable (por Brasil y Argentina).

“No son puestos de trabajo que creó el Frente Amplio, son puestos de trabajo que crearon ustedes porque hubo condiciones y el FA trabajó para que esas condiciones existan. El principal problema hoy está en el dinamismo de la economía, de la inversión y de las oportunidades para crecer”, dijo Daude. Sobre este punto, agregó que la encuesta de expectativas de Deloitte arrojó que ese es el principal factor por el que las empresas no están contratando, mientras que la conflictividad laboral ocupa el quinto lugar.

En tanto, Zerbino mencionó como los principales problemas la falta de competitividad que enfrenta el sector productivo y los aranceles que paga Uruguay para exportar, que rondan los US$ 300 millones anuales. “Esto implica ingresos que se le quitan a los empresarios que eventualmente se pueden trasladar también a mejores salarios. Las empresas no están invirtiendo ni contratando gente porque no tienen un horizonte claro de rentabilidad sobre el cual basar esas inversiones”, expresó.

Para Arbeleche, la actual situación del mercado laboral “demuestra el mayor fracaso de la política económica del Frente Amplio”. La asesora de Lacalle Pou aseguró que en las propuestas del Partido Nacional la prioridad es mejorar la competitividad de todos los sectores de la economía y para eso el puntapié inicial "debe ser bajar el déficit fiscal y las tarifas públicas".

“Diferimos con la visión del gobierno de dar medidas parches y transitorias, porque las soluciones tienen que ser de fondo y estructurales. Las 14 medidas anunciadas por el gobierno hace algunas semanas demuestran que hay distorsiones que se arreglan con más distorsiones”, rechazó.

Arbeleche además indicó que la política enfocada a pequeñas y medianas empresas es el único compromiso tributario que aparece en el programa de su partido -asociar facturación con liquidación de impuestos, en especial para las de literal E (pequeñas emmpresas)-, pero sobre los impuestos que han aumentado en el último período su partido no se puede comprometer a bajarlos “por la situación de las finanzas públicas”.

Daude, en tanto, señaló como instrumento para mejorar la gestión y bajar costos de las pymes facilitar los trámites online, que son unos 609 en total. También propuso extender para las empresas con facturación menor a 8 millones de unidades indexadas ( casi US$ 1 millón) el régimen ficto de IRAE y la no obligación de llevar registros contables para otras, además de exonerar de IRAE y aportes patronales a nuevas empresas durante el primer año.

No solo cuestión de género

Al final, -y en sintonía con el debate de este martes- la moderadora del evento cedió un minuto de reflexión a cada referente económico.

Arbeleche sostuvo que “hay muchas coincidencias” entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. “No es un tema de este sofá y de género”, bromeó la economista en alusión al hecho de estar sentada al lado de Zerbino. “En este sofá también entran otros partidos y podemos tener un gobierno multicolor”.

La economista nacionalista también mencionó el proyecto de ley de urgente consideración. “A diferencia de lo que han dicho referentes políticos del oficialismo, esto no es un programa oculto”. Zerbino, en tanto, señaló que existe un “fracaso” en lo que refiere a la educación y que el FA “no ve los problemas que tiene”.

También hizo referencia a la coalición con el Partido Nacional y siguió con la metáfora de su colega nacionalista: “Somos mayoría de género y también somos mayoría porque tenemos muchas coincidencias”.

Por último, el economista frenteamplista llamó reflexionar sobre los diferentes modelos de desarrollo. “Querer volver atrás y pensar que la competitividad es solamente el tipo de cambio alto, salarios bajos y tarifas bajas no es el camino. Ustedes saben que se aumentan los márgenes de ganancia a corto plazo, pero no es una vía de desarrollo sostenible para el país”, apuntó. Durante la intervención de Daude, Arbeleche le comentó a Zerbino por lo bajo: “Eso no tiene nada que ver con lo que dijimos”.