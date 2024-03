Dani Parejo: "¿Vinicius? A mí me llaman borracho y no hago gestos a nadie"

Dani Parejo, futbolista del Villarreal que recientemente extendió su contrato hasta 2026, habló en Cadena Ser justamente sobre ese tópico, aunque también tuvo tiempo de dialogar con respecto a otros temas, por ejemplo sobre Vinicius, el jugador del Real Madrid, y su relación con las gradas de sus rivales y los insultos que recibe.

"A mí, personalmente, Vinicius me parece un jugador extraordinario con unas condiciones impresionantes y sí que es verdad que yo no me he visto en este escenario y creo que va un poco en la forma de ser de cada uno. Los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar y no a tener en cuenta lo que se dice", comenzó narrando el español, elogiando la capacidad del brasileño.

"Yo he mandando a tomar por culo a Gayà, Gayà a mí y he compartido habitación con él. Después nos íbamos a cenar y no había ningún problema. Lo que pasa es que Vinicius parece que está en todas. Yo creo que es un aprendizaje que debería trabajar porque cuando juegas en el Real Madrid hay un ambiente especial en todos los campos y siempre se meten con los futbolistas", continuó.

Por último, recordó experiencias propias que le tocó vivir: "Yo he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa y yo no me encaro con la gente, no hago gestos. Eso sobra. El futbolista debe estar por encima de eso y creo, personalmente, que en determinados comportamientos se equivoca", concluyó Parejo.