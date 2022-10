Darwin Núñez dijo que "no entiende nada" a Klopp y abrió el debate: ¿problema comunicacional en Liverpool?

Las declaraciones de Darwin Núñez este martes sobre su dificultad para comprender las indicaciones que le da su entrenador de Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, llamaron la atención y también abrieron un debate sobre si hay buena comunicación en el vestuario “red”.

Este martes el delantero fue consultado tras el triunfo ante Rangers por Liga de Campeones.

"Cuando Klopp habla de las cosas simples, y hacer lo básico, ¿qué quiere decir exactamente para el estilo de juego de los jugadores? ¿Y ha visto un progreso en las cosas básicas?", preguntó la periodista al futbolista uruguayo.

¡Darwin Nuñéz habló en #ESPNFShowColombia!



"Sinceramente no entiendo nada en las charlas de Klopp, pero creo que tiene muy claro su juego, nos pide que hagamos las cosas simples".



▶️ No te pierdas FShow por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCY4CZc pic.twitter.com/wR3VMrRllZ — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) October 4, 2022

Núñez contestó: "La verdad que sinceramente en las charlas que él habla yo no entiendo nada. Les pregunto después a mis compañeros qué es lo que dice. Él tiene muy claro su juego, él nos pide que hagamos las cosas simples. Que no tengamos miedo en jugar, nos tengamos confianza. Después a la hora de perder el balón quiere que presionemos".

¿Problema comunicacional en Liverpool?

Tras la sorpresa que causó la natural respuesta del uruguayo, este miércoles en España se preguntaron si no existe un problema de comunicación en el vestuario de Liverpool.

AFP

Darwin y Klopp

El diario Marca de Madrid señala que la afirmación del uruguayo puede ser uno de los problemas que afectan el comportamiento del equipo en el terreno de juego

“Si el técnico da una indicación puntual y no todos la entienden, viene el desacople y la desorganización que cuestan partidos y puntos”, dice la nota.

También se señala que es normal que Darwin aún no esté familiarizado con el idioma inglés al llevar pocos meses en Liverpool. Y agregan que el uruguayo no es el único, ya que el colombiano Luis Diáz, quien se sumó al equipo hace menos de un año, recién está yendo a clases de idioma.

“El cuestionamiento normal en esta situación sería si es entonces una responsabilidad del club y del proyecto de Klopp garantizar que los mensajes lleguen de manera correcta a todos los jugadores, tal vez, contratando un traductor que les exponga las ideas y sea capaz también de despejar dudas. Está por verse qué reacciones generan las palabras de Núñez”, dice la nota de Marca.

EFE

Darwin y Klopp

Darwin contó en sus declaraciones que cuenta con Pep y Víctor, dos portugueses que siempre le traducen.

Al ser consultado sobre cómo era su diálogo con Klopp en otra de las notas de este martes, Darwin dijo: “No conversamos mucho porque yo no sé inglés todavía y él no sabe español tampoco”.

"Eu e Klopp não nos falamos muito!" 😐 Em exclusiva ao nosso @fredcaldeira, Darwin Núñez revelou dificuldades no início pelos Reds e falou de quem o acompanha no mate. 😂🧉 #CasaDaChampions pic.twitter.com/twr2Ah8N3G — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 5, 2022

“Hay un traductor, Pep, portugués, que entiendo, y Victor, que son los dos portugueses”, agregó. “Ellos en el momento que habla el mister (Klopp) se sientan al lado nuestro y nos explican lo que tenemos que hacer, porque si no nos explican, en el partido no sabemos qué hacer y no tenemos ni idea”

"Él me respalda y yo tengo que devolverle la confianza", agregó el uruguayo sobre su trato con el DT alemán.

El técnico germano había reconocido el pasado lunes que él también sabe poco de idioma español y portugués, por lo que en la última charla que tuvo con el uruguayo recurrió a su asistente técnico holandés.