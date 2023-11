De la izquierda al PRO, quiénes van con Massa y quiénes apoyan a Milei

En medio de los reacomodamientos y tensiones dentro de Juntos por el Cambio, la cúpula del radicalismo defiende la unidad del espacio sin respaldar al candidato libertario, a diferencia de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes han apoyado explícitamente a Javier Milei.

Varios referentes políticos en Argentina han tomado diferentes posturas con respecto al balotaje. Algunos se han expresado de manera clara, mientras que otros han optado por la neutralidad. Desde la izquierda hasta el schiarettismo, no todos han respaldado una única posición, y existen notables divisiones incluso dentro de las coaliciones que compitieron en las elecciones del 22 de octubre.

Por su parte, Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, ha buscado conquistar al electorado radical y homenajear al expresidente Raúl Alfonsín en un acto con referentes del espacio. Espera que los votantes radicales vean en él un defensor del espíritu democrático frente a las críticas de Milei y busca atraer a otras fuerzas políticas y sectores.

Detrás de la neutralidad

La Unión Cívica Radical (UCR) ha ratificado en un comunicado que no apoyará a ninguno de los candidatos en el balotaje, argumentando que ninguno de ellos representa un futuro de progreso para Argentina. En el comunicado, el partido expone sus razones para rechazar a ambos candidatos. A Javier Milei lo critican por su "extremismo demagógico" y sus políticas propuestas, mientras que a Sergio Massa le recriminan su gestión en el gobierno. A pesar de este comunicado, varios dirigentes del espacio han declarado públicamente que no quieren que gane uno de los candidatos, aunque no respaldan explícitamente a ninguno en particular.

Javier Milei

Quiénes rechazan a Milei

Varios líderes de la Unión Cívica Radical (UCR) se han pronunciado en contra del pacto entre Mauricio Macri y Javier Milei, expresando su apoyo a la candidatura de Sergio Massa. Gerardo Morales, presidente nacional de la UCR y gobernador de Jujuy, ha anunciado que hará todo lo posible para que el candidato de La Libertad Avanza no gane. Además, Morales responsabilizó a Macri por el debilitamiento de Juntos por el Cambio y advirtió que un gobierno de Milei podría ser "más corrupto que el kirchnerismo."

Martin Lousteau y Emiliano Yacobitti, líderes de "Evolución Ciudadana," se mostraron más benevolentes con Massa, destacando que el candidato oficialista no es kirchnerista. La UCR parece estar dividida en sus posiciones y estrategias de cara al balotaje.

Otro referente de la UCR en afirmar que no votará al economista libertario fue Daniel Angelici. El exdirector de Boca y allegado a Mauricio sostuvo que no votará al candidato de La Libertad Avanza pese al vínculo cercano con el exmandatario.

Quiénes están con Massa

El panorama dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) muestra una variedad de posiciones en cuanto a la elección del balotaje. Algunos miembros destacados, como los hermanos Storani y Nicolás Massot, han expresado su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, argumentando que es la "única opción democrática." El intendente saliente de Puan, Facundo Castelli, también ha anunciado que votará por Massa, destacando la importancia de construir el país que se merece.

Por otro lado, algunos líderes de la UCR, como Gerardo Morales, han expresado su rechazo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y han dejado claro que harán todo lo posible para evitar su victoria. El escenario dentro de la UCR muestra divisiones y diferencias en cuanto a la estrategia a seguir en el balotaje.

Sergio Massa

Quiénes apoyan a Milei

Dentro del núcleo duro del PRO, varios dirigentes han expresado su apoyo al pacto entre Javier Milei y Mauricio Macri, con la intención de "vencer al kirchnerismo". Algunos de los dirigentes que han manifestado su respaldo al acuerdo Milei-Macri son el vicepresidente de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, el excandidato provincial Néstor Grindetti, y el exdiputado Eduardo Amadeo. También se han unido a esta lista la senadora Claudia Ricci, los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni, los diputados Maximiliano Guerra y Cristian Ritondo, el intendente Javier Iguacel, y el exsenador Esteban Bullrich. Además, el fundador de Republicanos Unidos y legislador porteño, Roberto García Moritán, y el legislador electo de La Pampa, Martín Ardohain, también han expresado su apoyo a esta opción.

Estos dirigentes reflejan una diversidad de opiniones dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, y sus declaraciones demuestran la complejidad del panorama político argentino en el período previo al balotaje.

Quiénes son neutrales o votan en blanco

En relación al balotaje, se han manifestado diversas figuras políticas y funcionarios en Argentina. La fundadora de la Coalición Cívica, Lilita Carrió, y el actor y candidato electo al Parlasur, Luis Brandoni, han instado a anular el voto en lugar de optar por uno de los dos candidatos para "evitar el mal menor."

En contraste, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exvicegobernadora María Eugenia Vidal y el excandidato a gobernador Diego Santilli, todos ellos figuras clave del PRO, se han mantenido neutrales y no han expresado un respaldo a ninguno de los candidatos.

Asimismo, Graciela Ocaña, referente de Confianza Pública, y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal, han anunciado que no apoyarán a ninguno de los candidatos en el balotaje. El panorama refleja divisiones y diferentes posiciones en el espectro político argentino de cara a la segunda vuelta electoral.

La Liga de Gobernadores

Ante el pacto entre Javier Milei y Sergio Massa y de cara al balotaje que enfrentará a Massa (Unión por la Patria) y Milei (La Libertad Avanza), los gobernadores electos de Juntos por el Cambio están considerando diferentes posiciones. Algunos de ellos están debatiendo la posibilidad de respaldar a uno de los dos candidatos, mientras que otros están considerando mantener una posición neutral.

La "Liga de Gobernadores" de la oposición, conformada mayormente por radicales, emitió un comunicado en el que expresaron su compromiso de "combatir desde el lugar que los colocó el voto de la gente" y defender los valores por los que fueron elegidos por el electorado para mantener la unidad del espacio. Esta postura fue respaldada por una foto en conjunto de representantes provinciales y gobernadores electos, incluyendo a Ignacio 'Nacho' Torres (Chubut), Carlos Haquim (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), y el gobernador saliente y presidente de la UCR, Gerardo Morales.

En contraste, Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe, se ha despegado del apoyo previo a Milei que había expresado antes de las elecciones. Pullaro ha enfatizado que la sociedad eligió a Juntos por el Cambio (JxC) para desempeñar el papel de "oposición" y ha evitado posicionarse a favor de un candidato, destacando su responsabilidad institucional de trabajar para mejorar la calidad de vida de los santafesinos. Las diferencias de opiniones y las decisiones de los gobernadores de JxC reflejan la complejidad del panorama político en Argentina en la previa al balotaje.

La izquierda: rotundo no a Milei, pero tampoco apoya a Massa

La excandidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores y la Unidad (FITU), Myriam Bregman, expresó su opinión días después de las elecciones generales al afirmar que "Milei y Massa no son lo mismo". Esta declaración generó cierta expectativa en el oficialismo, pero Bregman dejó en claro que se trataba de una diferenciación, no de un respaldo.

Finalmente, en una asamblea, el FITU decidió no respaldar ni a Milei ni a Massa en el balotaje. Emitieron un comunicado en el que llamaron a no votar por Milei pero también dejaron claro que no pueden brindar ningún tipo de apoyo político o electoral a Massa. Argumentaron que, aunque comprenden la actitud de millones de votantes que utilizarán su voto para evitar una eventual victoria de Milei, no comparten esa posición, ya que consideran que apoyar a Massa sería fortalecer una opción contraria a los intereses de los trabajadores y que continuaría con el sometimiento al FMI.