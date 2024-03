De Paul contó como reaccionó Di María a las amenazas que sufrió en Rosario

Una vez finalizada la gira por Estados Unidos de la Selección Argentina, los futbolistas dialogaron con los medios y uno de ellos, principalmente Rodrigo De Paul, fue consultado por su compañero en la concentración, que es Ángel Di María y sobre como este vivió la amenaza que sufrieron tanto él como su familia en Rosario.

"Yo justo estaba con él a la mañana porque nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero sí verlo conmovido, con lágrimas, creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad cuando él desea de volver a nuestro país es él. Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país", expresó el futbolista del Atlético Madrid surgido en Racing.

Además, señaló que "sé bien todo lo que pasó ahí y me parece muy grave. Creo que el amor que tiene él por su país, por su ciudad, su club, no cambia. Él después tendrá que determinar qué decisión toma porque no es fácil".

"Fueron cosas muy fuertes. Sabe que estamos con él a morir, que hoy haya hecho el partido que hizo y que se haya llevado la ovación que se llevó para nosotros es muy importante", cerró.

Rodrigo De Paul se refirió a las amenazas que recibió la familia del Fideo en Rosario. pic.twitter.com/RsBYfTGI9f — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2024

La amenaza contra Di María y su familia en Rosario



El pasado lunes, la Policía de Santa Fe y la Justicia provincial fueron notificadas de una brutal amenaza dirigida hacia el campeón del mundo, luego de que un cartel envuelto en un nylon negro fuera arrojado desde un auto frente al country donde suele hospedarse el jugador durante sus visitas al país.

De hecho, el personal de seguridad del country Funes Hills Miraflores, ubicado en la zona de Funes, cercana a Rosario reportó el hecho a las 2:30 a.m del lunes. Posteriormente, la policía local llegó al lugar y procedió a revisar las grabaciones de seguridad, donde se observó el momento en que se arrojó el cartel desde un auto en movimiento.

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", decía el cartel.

Además, horas más tarde, mediante un comunicado, la seguridad del establecimiento confirmó que también se escucharon cuatro detonaciones, pero como no se encontraron las vainas servidas, se cree que podrían haber dentro del auto.