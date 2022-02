De Peaky Blinders a Ozark: las 5 series que terminan en 2022

En el catálogo de las plataformas de streaming a veces nos enamoramos de los personajes de las series, nos dejamos llevar por la trama, la acción y del mismo modo, desearíamos que no termine jamás nuestra serie favorita. Pero, como toda producción televisiva, hay un comienzo y un final.

A continuación, cinco de las series más populares que terminan en este 2022.

The Walking Dead

Tras 12 años en emisión, finalmente toca despedir a The Walking Dead. Su temporada final estará dividida en 3 partes y, el último capítulo, saldrá este año, aunque todavía no se sabe en qué fecha.

La guionista Angela Kang, responsable de la serie desde la novena temporada, señaló a El País de Madrid haber recibido incluso amenazas de muerte de los fans ante el desenlace del show.

"Estamos muy agradecidos a nuestros fans, incluso si a veces se enfadan por decisiones creativas. La indiferencia sería peor. Pero a veces puede ser complicado. Algunos hemos sufrido amenazas, algunos actores y yo misma hemos visto nuestra privacidad invadida por algunos seguidores, y da miedo. Pero si se trata solo de que tengan fuertes opiniones sobre a dónde debería ir la historia, me alegra que estén tan involucrados. No queremos decepcionarlos, pero al mismo tiempo, la gente tiene diferentes opiniones, que además cambian con el tiempo", manifestó la guionista Kang.

Better Call Saul

Otra de las series que se despedirá de las pantallas es Better Call Saul, con Bob Oderkirk abandonando al personaje que dio vida en Breaking Bad desde 2009. La historia ya tiene fecha de estreno de su final, dividida en dos partes. Llegará a mediados de abril.

La primera parte del final de la premiada serie tendrá siete episodios y empezará a emitirse semanalmente a partir del 18 de abril en AMC en EE.UU., con doble capítulo para empezar. Por suerte no habrá que esperar mucho entre temporadas: la segunda parte constará de seis episodios que empezarán a emitirse el 11 de julio. Entre las dos partes habrá un parón de unos dos meses. En estos lares se verá en Netflix, como el resto de sus temporadas.

Peaky Blinders

El próximo 27 de febrero se emitirá el primer capítulo de la última temporada a través de la BBC. Sin embargo, la serie de Steven Knight también tendrá una película pactada para el 2023.

La serie saldrá al aire por la cadena de la BBC y todavía no se sabe la fecha exacta de su llegada a la plataforma de Netflix.

En una entrevista con la BBC Breakfast, Cillian Murphy comentó que el primer capítulo tendrá giros inesperados y que en la temporada se conocerá al oponente de Tommy, aunque su verdadero enemigo, dijo el actor, es él mismo.

La producción de esta temporada final se vio afectada por la pandemia de coronavirus, por lo que su estreno llegará después de dos años.

Ozark

Tenía previsto su episodio final para 2021 pero los continuos retrasos de producción han hecho que 2022 sea el año de su despedida.

La segunda parte de la cuarta temporada de Ozark se emitirá en Netflix el 29 de abril de 2022.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el showrunner Chris Mundy anticipó que tiene grandes planes para Ruth (Julia Garner): "Creo que se tratará de sí Ruth realmente puede crear algo propio que ella quiere y es sostenible, o si quiere algo más. También creo que (esta cuarta temporada) será sobre si los Byrde pueden convertir el error más grande de sus vidas en esta gran ventaja, y, ¿cuánto los alcanzará el karma si lo hacen?".

Otra vida

Se confirmó a través de Twitter que no habrá una tercera temporada. La estrella protagonista, Katee Sackhoff, indicó: "Me gustaría agradecer a todas las personas que vieron y apoyaron 'Otra vida' en Netflix. A nuestro equipo y elenco, gracias por trabajar siempre tan duro y estar preparados. Ojalá pudiéramos hacer más temporadas, pero lamentablemente no está en las cartas. Nos vemos en la próxima aventura."

(En base a El Cronista)