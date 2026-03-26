"Chetos" y "villeros" enfrentados por el trap en la nueva serie del creador de El Marginal, que se filmó en Punta del Este y tiene a Evitta Luna y varios uruguayos más

Una de las características de las ficciones de Sebastián Ortega es contar historias corales. Es decir, no hay un único protagonista que lleva la trama sino varios y al mismo tiempo. Sucedió en Okupas (serie que produjo con Marcelo Tinelli), más acá con El Marginal y recientemente con En el barro. El viernes 20 estrenó la primera temporada de ocho episodios de Amor animal por Prime Video y las repercusiones fueron positivas.

Protagonizada por Franco Massini, Valentina Zenere (pareja de Ortega), Santiago Achaga y Tatu Glikman, la historia cuenta los avatares que viven jóvenes adultos en una suerte de crisis de casi 30 años que los atraviesa sin importar el estrato social al que pertenecen. Todos padecen igual. Una de las locaciones de la ficción es Punta del Este y gran parte del elenco son actores y actrices uruguayos, como Evitta Luna (Colo), Ramiro Firme (Walter), Noelia Campo (Isabel), Johnny Tecuento (Soyu), Salvador Gaetán (Toto), Jorge Temponi (Ortigoza), Pablo Tate (César) y Guillermo Rocamora, uno de los directores de cámara.

En la trama, hay dos bandos sociales claramente definidos: los “chetos” (así los mencionan en la serie) y los marginales que habitan una villa de emergencia con todos los condimentos propios de estos barrios (inseguridad, delincuencia, venta de drogas) y los sueños de quienes quieren salir de ahí.

En este caso, el trampolín no está demarcado por el deporte sino por la música: el trap . Y allí conocemos a Kaia (Tatu Glikman, actriz de “En el barro”), una joven peluquera con talento para el trap, quien se cruza por casualidad con Nico (Massini), un chico rico con tristeza. Y la tensión sexo/afectiva entre ambos se identifica al instante.

Stills AMOR ANIMAL 25

“Cuando leí el guion y vi que había música pensé “ojalá no quede como High School Musical”, ríe aliviada Zenere y mira cómplice a Santiago Achaga, (Santos en la ficción). Su personaje es el de un joven millonario, heredero, que maneja el patrimonio familiar en ausencia de sus padres. Además de ser el anfitrión de fiestas propias y ajenas. Todo parece muy festivo y alegre, pero el desamparo de estos chicos, se percibe en el aire. “Los amigos son la familia que uno elige y muchas veces, en esta carrera uno tiene que tomar decisiones y afrontar riesgos y a veces te toca estar solo. A mi me pasó, soy de Mar del Plata y vine a Buenos Aires a los 16 años y fue muy duro. Sentí desamparo”, confiesa Santiago. La serie también pone de manifiesto las nuevas formas de vincularse con el otro. Desde lo amoroso y desde lo sexual. Por momentos se vuelve adictiva y tiene un formato que sirve para maratonear.

Los fans de estos jóvenes actores, sobre todo de Zenere (la siguen desde la española Elite) ya piden segunda temporada. Aún no fue confirmada pero Ortega no deja a nadie con las ganas.