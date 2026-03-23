Dos finales en una semana, y en abril: Hacks y The Boys, dos de las series más populares del último tiempo, se despiden de la pantalla

En los primeros días de abril empiezan a despedirse dos de las series más populares y emblemáticas del streaming de hoy: Hacks y The Boys . Ambas, además, terminarán en su temporada número cinco.

La primera, serie de HBO Max que se acostumbró a los Emmy y a tener a dos de las protagonistas más magnéticas de la pantalla —la Deborah Vance de Jean Smart y la Ava de Hannah Einbinder—, estrenará su última temporada el 10 de abril.

The Boys, en tanto, una producción de Amazon Prime Video que puso a los superhéroes bajo una lupa de realismo y cinismo exacerbado, también pone los dos primeros episodios de su capítulo final a disposición esa semana, solo que dos días antes, el 8 de abril.

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La nueva entrega de Hacks retomará el regreso a Las Vegas de Deborah Vance (Smart) y Ava (Einbinder) para asegurar el legado de Deborah como comediante tras la publicación de noticias erróneas y poco amables que anunciaban su muerte , según se desprende de la sinopsis oficial.

Hacks contará con los habituales de la serie, los ganadores de un Emmy por sus interpretaciones en la comedia Jean Smart, Hannah Einbinder y Paul W. Downs. También regresan Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato y Rose Abdoo.

Embed - Hacks Season 5 | Official Trailer | HBO Max

Además, la quinta temporada tendrá como artistas invitados a Robby Hoffman, Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs y Caitlin Reilly y Christopher Briney, quien se une al reparto para el final.

Ganadora de 12 premios Emmy, la serie explora una oscura relación de mentoría que se forma entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas, y una joven de 25 años.

El adiós de los superhéroes sin moral

Hubo un tiempo en el que la serie The Boys era una sátira pasada de rosca sobre superhéroes sin moral. A las puertas de su quinta y última temporada, la ficción se despide convertida en una inquietante "bola de cristal" que refleja, cada vez con mayor nitidez, la realidad política y social contemporánea.

Caracterizada desde sus inicios por su tono explícito, su violencia desatada y unos personajes que operan sin límites, la producción de Prime Video estrenará los dos primeros episodios de su temporada final el próximo 8 de abril.

Embed - The Boys Season 5 | Official Final Trailer

Esta última entrega llevará al límite la colisión entre el sádico Homelander (Antony Starr) y el implacable Billy Butcher (Karl Urban), con un formato de estreno semanal que culminará el 20 de mayo.

"Ninguno de nosotros hubiera deseado que la serie tuviera paralelismos tan fuertes con la realidad, pero el hecho de que sea así la hace mucho más catártica", explica a EFE la actriz Erin Moriarty (Annie January/Starlight).

Tras casi una década de vísceras y sangre artificial, el impacto inicial ha dado paso a la costumbre. Urban reconoce que, aunque al principio estaban impactados por la naturaleza gráfica, para la tercera o cuarta temporada ya estaban "totalmente desensibilizados".

"A veces te encontrabas en el set, veías las cosas más extravagantes y simplemente no te dabas ni cuenta", aseguró el actor que bromeó con que su próximo personaje debería ser alguien que "no tenga que usar tantas palabrotas; eso será refrescante".

Basada en el cómic superventas de The New York Times, The Boys ha acumulado 12 nominaciones a los Emmy en sus cuatro primeras temporadas, de las que cuatro se tradujeron en premio.

El Observador y agencias