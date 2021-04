Defensor Sporting cambió el plan y se fue a la B

Defensor Sporting terminó la temporada 2018 con un buen balance deportivo. El equipo de Primera división ocupó la cuarta posición en la Tabla Anual y clasificó a la Copa Libertadores. En juveniles, el violeta ganó la tabla acumulada, la que agrupa a cinco categorías: sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19. Entre 2017 y 2018 debutaron 12 futbolistas de la cantera en Primera división. En la cancha, todo funcionaba bien. Nada presagiaba que dos años después, al cabo de la temporada 2020, iba a seguir los pasos de Danubio y descender a Segunda división.

Un cimbronazo para el club del Parque Rodó, cuatro veces campeón uruguayo, que durante el profesionalismo solo había descendido en dos oportunidades: en 1949 y en 1964. Leonardo Carreño Defensor Sporting frente a Boston River. ¿Qué pasó en 2020? Si bien en las últimas elecciones se presentaron tres candidatos a la presidencia, en un claro reflejo de división política, la debacle que terminó con el equipo en la B tuvo su punto de eclosión en las decisiones deportivas. “Defensor se apartó del plan de los últimos 10 años: apostar a los juveniles”, expresó a Referí un exdirigente del club. Ese es el principal argumento para explicar el fracaso, indican desde adentro. El vicepresidente de la institución, Andrés Fleurquin, admitió sin embargo, que no existe una sola explicación para lo que pasó en las últimas dos temporadas, las que determinaron el descenso del equipo: “Entramos al club en abril de 2019, jugamos con muchos juveniles porque Nacho Risso (el entrenador) los había dirigido a todos, pero tuvimos un año irregular y no clasificamos a la Sudamericana. De cara a 2020 intentamos proteger a los juveniles con gente de experiencia porque estaba un poco comprometida la situación y no dio resultado. Cometimos errores, pero también hubo jugadores que no dieron la talla”, señaló. Asumió el Polilla Da Silva Eduardo Acevedo, el técnico que había dirigido con éxito en los últimos tres años, renunció a fines de 2018. La directiva que presidía Daniel Jablonka nombró a Jorge Da Silva para sustituirlo. En aquel momento, Polilla dijo a Referí: “Cuando llegamos vimos que había un plantel muy corto en cuanto a futbolistas de experiencia. Tuvimos ocho o nueve bajas y por eso ascendimos a 14 chicos de Cuarta y Quinta división e incorporamos a algunos futbolistas en algunas posiciones que entendíamos que eran muy necesarias. Por ahí nos está faltando un poco en cuanto a la formación”. En los últimos dos años habían debutado los juveniles Emiliano Álvarez, Robert Ergas, Juan Boselli, Joaquín Piquerez, Jeferson Dos Santos, Ramiro Cristóbal, Pablo López, Joaquín Salvatto, Emanuel Beltrán, Facundo Milán, Emiliano Gómez e Ignacio Laquintana. Leonardo Carreño Jorge Da Silva. El 30 de marzo de 2019 se llevaron a cabo las elecciones. Ganó Ney Castillo en una votación histórica por la cantidad de participantes (1.199 socios de 2.307 habilitados), superando al oficialista Jorge Casales y a Daniel Acuña. Como novedad, el compañero de Castillo en la fórmula fue Fleurquin, un exfutbolista que se convirtió en vicepresidente. Dos días después, Da Silva dejó de ser el entrenador. Una decisión que se tomó “de común acuerdo”, expresó el club. Los resultados registrados no eran buenos en el inicio de 2019. Defensor quedó eliminado de la Copa Libertadores antes de entrar a la fase de grupos y en el Apertura estaba último jugadas seis fechas. Lo sucedió Ignacio Risso, debutante en Primera división, pero con muy buenos antecedentes en las formativas. En 2019 se sumaron al plantel de Primera división, los jugadores Gonzalo Nápoli, Alan Rodríguez, Jonathan González, Gastón Alvarez, Luciano Boggio, Mauro García, Owen Falconis y Cristian Barros, respetando una vieja política deportiva. Todos conocidos por el técnico Risso, quien los dirigió en juveniles. Camilo dos Santos Ignacio Risso. Sin embargo, los resultados con el equipo principal no fueron los deseados. A mitad del Intermedio se intentó, sin éxito, cambiar el rumbo con la contratación de tres jugadores experimentados, el argentino Mariano Pavone (38 años), Matías Malvino (28 años) y Hernán Menosse (32).

En 2019 Defensor terminó 11° en la Tabla Anual, afuera de las copas internacionales. De Orfila en adelante Además de Fleurquin, el departamento de fútbol de Defensor lo integran los exfutbolistas Andrés Fadeuille y Nicolás Olivera. Asesorados por una empresa argentina que contrató la institución, conformaron el plantel para la temporada 2020, en la que debían sumar puntos porque empezaban a mirar de reojo el descenso. Dirigentes del club asumen que uno de los peores errores de la directiva fue contratar una asesoría extranjera de contrataciones. “Se perdió identidad”, señaló un directivo consultado por Referí. @DefensorSp Nicolás Olivera, Andrés Fleurquin, Alejandro Orfila y Ney Castillo. A fines de 2019 fue contratado el técnico Alejandro Orfila, con antecedentes en el torneo de ascenso argentino. Fleurquin contó que se hizo un análisis profundo del trabajo de Orfila, un estudio pormenorizado en los equipos que había dirigido, de las tácticas, los cambios que realizaba y se habló con jugadores que habían sido dirigidos por él. “Cerraba por todos lados”, señaló el vicepresidente. Además, llegaron 13 jugadores con la intención de blindar a los juveniles. El argentino Ignacio Colombini fue el único pedido por el DT. Después arribaron Diego Coelho, Kevin Méndez, los arqueros Bernardo Long y Matías Castro, volvió Mathías Cardacio, Alejandro González, Adolfo Lima, Rodrigo Rojo, Juan Albín, Emilio Zeballos, Renzo Rabino y Lucas Rodríguez. A mitad de año se sumaron los argentinos Bruno Zuculini y Diego Chavez. Leonardo Carreño Mathías Cardacio. Orfila dirigió hasta la cuarta fecha del Intermedio. Con el equipo octavo en la Anual, pero ya comprometido en el descenso, lo sucedió Gregorio Pérez. Permaneció hasta la fecha 11 del Clausura, sin encontrarle la vuelta. Para las últimas tres jornadas regresó Acevedo, pero no pudo evitar el hundimiento.

Defensor bajó después de una temporada en la que solamente debutaron cuatro juveniles: Vicente Poggi, Matías Ocampo, Matías Rocha y Emiliano Alvarez.