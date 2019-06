Del Potro será operado otra vez: "Si el otro día fue mi último partido, hoy no lo sé"

El tenista argentino Juan Martín Del Potro publicó este viernes dos vídeos en su cuenta oficial de Instagram, en los que anunció que será operado el sábado en Barcelona en su rodilla derecha y en los que comparte sus dudas sobre el futuro de su carrera y si podrá retomarla.

"Quería contarles que como seguro ya saben me fracturé de nuevo la rodilla derecha y después de haber hecho estudios y hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento", explicó el deportista con gesto muy serio. "Como se imaginarán es un momento duro, es triste para mí tener que volver a pasar por esto. No me lo esperaba ni un poco", apuntó.

Del Potro recayó de su lesión durante la victoria del miércoles ante el canadiense Denis Shapovalov en el torneo de Queen's. Ganó ese encuentro, pero unas horas más tarde fue declarado baja y el jueves se conoció su ausencia para el abierto de Wimbledon debido a una nueva fractura en la rótula derecha.

Así fue la lesión de Juan Martín Del Potro. El tandilense deberá ser operado al fracturarse la rotula de la rodilla derecha.pic.twitter.com/lGPOeLLSQz — Mundo Tenis (@mundotenis31) June 20, 2019

"No sé qué va a pasar más adelante, ojalá que pueda recuperarme bien y volver a tener salud en mi rodilla. Si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé. Seguramente durante mi recuperación voy a tener las cosas un poco más claras y voy a saber para qué estoy más adelante", agregó el tenista.

La 'Torre de Tandil' agradeció el apoyo y la fuerza que le dan y "todo el cariño" que le transmiten. "Les agradezco de corazón", dijo en un mensaje final dirigido a sus fans.

Antes de disputar el torneo de Queen's el tenista se refirió que era una buena prueba para ver como se encontraba tanto a nivel físico como tenístico.

Otra vez la rodilla

En octubre del año pasado, en el Masters 1000 de Shanghai el tenista argentino sufrió la misma lesión que lo mantuvo alejado de las canchas hasta su vuelta en este año. En ese momento Del Potro se vio obligado a retirarse en octavos de final de la competencia por un fuerte traumatismo que recibió en la rodilla derecha.

Las lesiones no son un tema nuevo para el tenista de Tandil ya que en el curso de su carrera a sufrido varias operaciones debido a diferentes lesiones, tanto en rodilla como en muñecas.

Fuente: AFP y EFE.