La millonaria inversión de la compañía finlandesa UPM, confirmada este martes por sus autoridades, en una planta industrial de pasta de celulosa en el departamento de Durazno, tendrá un fuerte impacto en la economía del país, cuyos frutos comenzarán a madurar durante el próximo período de gobierno. Y si hacemos las cosas bien, no es exagerado proyectar que, además de robustecer variables macroeconómicas en un momento adverso, contribuirá a que Uruguay esté en condiciones de dar un salto cualitativo.

La empresa quiere iniciar rápidamente los trabajos de construcción para que la fábrica de pasta de celulosa pueda comenzar a funcionar en el segundo semestre de 2022. Estamos hablando de una inversión de más de US$ 3 mil millones, unos US$ 2.700 millones para levantar la planta industrial y US$ 350 millones para revitalizar la infraestructura portuaria y logística. La creación de empleo será uno de los signos más visibles en el mediano plazo por la demanda de mano de obra que supone una inversión de esta magnitud. Y en una coyuntura con una tasa de desempleo de 8,7% y serias dificultades para la creación de empleos de calidad.

Para un país del tamaño de Uruguay, UPM estima que se crearán 10 mil puestos de trabajo permanentes entre directos e indirectos una vez que la planta esté operativa.

Es enorme el potencial de la inversión, aunque, lamentablemente falta mucha información para una evaluación más afinada debido al secretismo que ha reinado en el gobierno de Tabaré Vázquez.

Sin ninguna desagradable sorpresa, depende de nosotros, de la buena gestión política y del papel de la sociedad civil, el impacto de mayor o menor grado que tendrá la tercera fábrica de pasta de celulosa que se instala en el país.

Nos referimos al buen destino de los cerca de US$ 177 millones que recibirá anualmente el Estado como beneficio directo por el canon de uso de la zona franca, impuestos y contribuciones a la seguridad social que estimó la compañía que serán generados una vez operativa la planta. Esos fondos bien cuidados podrían contribuir en algo a amortiguar el eventual ajuste fiscal en el próximo período de gobierno o ser un aliciente para pensar en políticas fiscales anticíclicas. Pero nunca gastarlos de cualquier manera.

El problema ecológico es otro enorme desafío. Sabemos del daño que puede provocar una industria como la de la producción de celulosa por el uso intensivo de agua y de productos químicos. El reto es ejercer los controles más estrictos para mitigar el daño, no negar una inversión de esta envergadura, sabiendo que empresas como UPM se mueven en un mundo global donde se respetan altos estándares medioambientales. En ese sentido, el Estado regulador y la sociedad civil deberían trabajar mancomunadamente, sin desconfianza, para lo cual es vital el acceso a la información.

También nos preocupa la actitud sindical que ahuyenta a inversiones privadas como ocurrió recientemente en el negocio del gas por cañería. Sería un desastre para el país que el PIT-CNT impidiera con sus ilegales ocupaciones a una empresa privada que llevara adelante su gestión como es natural en cualquier economía de mercado, lo que además, nos expondría otra vez a arbitrajes internacionales.

UPM es una gran oportunidad de desarrollo que sobrepasa el impacto positivo en el PIB, empleo, exportaciones y hasta en el tipo de cambio. Es uno de esos trenes que pasan cada tanto y que depende de nosotros el beneficio que tendrá desde el punto de salida hasta el final del recorrido.