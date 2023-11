Desaparición de Mariana Rivero: ¿quién es la joven de 24 años a la que la Policía busca hace 13 dias?

En el dormitorio de su casa en el barrio La Unión Mariana Rivero dejó casi todas sus pertenencias. La impresión al entrar a la habitación es que allí "todo dice 'voy y vuelvo'", dice su madre Ana Hernández. Aunque la joven está desaparecida hace 13 días.

"Entré al cuarto y me di cuenta enseguida. Primero, con la convicción de que Mariana no se fue. Y segundo, cuando entré, confirmé realmente que no tenía pensado no volver", afirma su madre.

En el cuarto que está vacío desde el 20 de octubre Mariana dejó su ropa, el cargador de su celular y las férulas que usa en un brazo y en una pierna, debido a la dificultad motriz que tiene para movilizarse. Su madre está convencida de que la chica de 24 años que está desaparecida desde hace 13 días no se fue por voluntad propia a ningún lado pero, tampoco sabe qué pasó con su hija.

Las luces de sospecha alumbran a su exnovio, aunque la Justicia aún no tiene elementos para considerarlo como indagado. Sin embargo, su casa fue allanada y su celular incautado, porque Mariana dejó casi todas sus pertenencias en su dormitorio, pero no todas. Y el 20 de octubre fue al barrio Tres Ombúes, a la casa del joven de 23 años con el que hacía tres que estaba en una relación, a buscar algunas cosas suyas que estaban ahí porque habían terminado.

La joven salió alrededor de las nueve de la mañana de ese viernes de su casa en la que vive con su padre. Y a partir de allí no se supo nada más de ella.

Al día siguiente el padre intentó contactarla, pero el celular estaba apagado. "No le parecía raro porque el año pasado ella salió de su casa para encontrarse con las amigas, estuvieron todo el día, comieron y el celular se quedó sin batería. El padre como no le contestaba y el celular estaba apagado, cuando cayó la noche hizo la denuncia porque como ella tiene la dificultad motriz, no sabes qué es lo que puede pasar. Al ratito él llegó a la casa y Mariana aparece", cuenta.

A la primera persona que consultó el padre de Mariana sobre su paradero fue a su exnovio, quien le respondió que no sabía dónde estaba, que había ido a su casa a buscar su ropa y que se había ido.

María Eugenia Scognamiglio

Ana Hernández, madre de Mariana

En su colaboración con la investigación, el joven le dijo a la Policía que el sábado posterior a la desaparición tiró bolsas con escombros en un descampado en Punta Yeguas y que se trasladó desde Tres Ombúes hasta allí en taxi. Sin embargo, la Policía aún no encontró rastros en ese lugar y el supuesto taxista aún no fue ubicado por la Policía.

Según su madre Ana, la de Mariana con el joven no era una "relación seria", sino que más bien iban y venían. En esos tres años de relación ella no conoció al exnovio de su hija, pero sí hablaba con él cuando desde Paysandú se comunicaba con su hija. "Siempre que hablábamos por mensaje o por audio, él conversaba y la acompañaba para todos lados, se mostraba súper agradable. Nada te hace pensar que esté algo mal", señala Ana.

Una vez en Tres Ombúes, donde vive el hombre desde el celular de Mariana se envió un mensaje alrededor de las cinco de la tarde en el que le avisaba a su padre que iría "para lo de una amiga en Tres Cruces", pero tampoco hay indicios de que la joven llegó allí.

"Tres Cruces es un punto, generalmente, habitual para Mariana. Es una zona referencial para ella porque vivió en una residencia allí y tiene a la mamá en Paysandú, o sea, que para viajar para allá iba a Tres Cruces", explica su madre. Sin embargo, Mariana no tiene ninguna amiga que viva en ese barrio, según su familia.

"Yo no sé de una amiga en Tres Cruces. Sé de una amiga en un lado, en otros, en distintos barrios. Los conozco por nombres y ahora a muchos personalmente pero que ya los conocía sin conocerlos. Y no me consta de una amiga en Tres Cruces".

Antes de vivir con su padre en el barrio La Unión, Mariana vivió en una residencia estudiantil en Tres Cruces porque a los 18 años viajó desde Salto a Montevideo para instalarse y estudiar en la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Quería estudiar Medicina, pero finalmente optó por una carrera más corta. Este año había dejado, pero en el medio se recibió de auxiliar de Farmacia Hospitalaria e iba a hidroterapia y fisioterapia debido a su dificultad motriz en el lado derecho de su cuerpo.

Siendo niña asistió a una fundación de rehabilitación infantil –que su madre prefiere no mencionar– y ahora, con 24 años, era voluntaria en esa misma organización a la que también asiste el más chico de sus cuatro hermanos, de cinco años que tiene una discapacidad severa.

Sin embargo, su dificultad motriz no fue para Mariana un impedimento para llevar una "vida normal" y a los 21 años conoció a su exnovio mediante las redes sociales. Algunos de sus amigos de la facultad y de la fundación lo conocían, pero él no formaba parte de su círculo de amigos, explica Ana.

En estos 13 días de búsqueda, la familia de Mariana ha recibido pistas de personas que les dijeron que la vieron en un lado o en otro. Ana dice que buscan en todos lados y que toman en cuenta todas las informaciones, pero hasta ahora ninguna dio ningún indicio cierto de su paradero.

Pero, también la familia de Mariana vio cómo las personas han criticado que la chica frecuente la casa del joven en el barrio Tres Ombúes. "Él vive en una casa humilde pero prolija. No me asombra que Mariana fuese a visitarlo allí porque no era selectiva. Le gustó un chico, qué importa dónde vive. Y yo a kilómetros de distancia, no tenía detalles ni fotos ni nada de eso y no tenía por qué tenerlos tampoco", dice Ana.

De todas formas, en el entorno familiar de Mariana no estaban demasiado de acuerdo con su relación porque entendían que el joven, que no trabaja ni estudia, "no le aportaba" a ella, dijeron distintos familiares. "Yo no veía nada en ella que me dijera que estaba pasando una situación de violencia. Mariana nunca dejó de cumplir con sus actividades", asegura Ana.

La familia y los amigos se organizaron en distintos roles para buscar a la joven. "Nadie va a gritonear a ningún lado ni vamos a patear ninguna puerta ni nos vamos a aparecer en un lugar donde no debemos porque estamos todos en donde debemos estar, haciendo lo que tenemos que hacer, todos con las ganas de lo mismo, tanto la policía, la familia, los amigos. Todos tenemos ganas de lo mismo: de que aparezca".

En caso de ver a Mariana Rivero o contar con información, comunicarse con el 911 o al celular 092 935 806.