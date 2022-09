Destituyeron a la presidenta del Congreso de Perú, Lady Camones, que vaticinó la caída del presidente Castillo

El Congreso peruano aprobó la noche del lunes la moción de censura contra la presidenta de ese cuerpo legislativo, Lady Camones, por los audios de la reunión que sostuvo con su bancada y César Acuña, candidato a gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), para priorizar un proyecto de ley.

La moción se aprobó con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones.

Tras esta decisión, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (FP), anunció que se declaraba la vacancia de la presidencia del Congreso y levantó la sesión.

“La moción de censura a la presidenta del Congreso Lady Mercedes Camones ha sido aprobada, por consiguiente, la Mesa Directiva declara la vacancia de la presidencia del Congreso y procederá conforme al último párrafo del artículo 12 del reglamento del Parlamento”, afirmó.

Camones, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), fue elegida presidenta del Congreso para el periodo legislativo 2022-2023 en una mesa multipartidaria.

Moción de censura

La moción de censura, presentada por diversos congresistas, fue admitida a debate por 64 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención.

Durante el debate, se sostuvo que el contenido del audio, en el que se escucha coordinaciones para priorizar la aprobación de un proyecto de ley para que Alto Trujillo sea distrito, de interés de Acuña como candidato, muestran que se ha puesto el Congreso al servicio de intereses particulares y que se ha perdido la confianza política en la titular del Congreso.

En tanto, el parlamentario César Salhuana (APP) sostuvo que las conversaciones son un hecho de naturaleza estrictamente política, que muestra la reunión de un líder partidario con su bancada, como sucede en cualquier organización política.

“El líder propone que se priorice unos proyectos, no se movió ningún documento, no hubo ninguna gestión a propósito del pedido, por consiguiente, no se configura el hecho ilícito, no hay sometimiento de la presidenta del Congreso a la voluntad de un candidato. Pido que se rechace la moción”, dijo.

Un audio conflictivo

La destitución de Camones ocurrió dos días después de que el portal Epicentro TV difundió este sábado un nuevo audio donde la ahora expresidenta del Congreso habla sobre una posible vacancia contra el mandatario Pedro Castillo y el adelanto de elecciones generales.

“No es la solución más próxima el adelanto de elecciones, porque en un mes o dos meses cae Castillo y con él, de repente, caemos nosotros”, indica en una reunión con el líder de Alianza Para el Progreso (APP) y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, César Acuña.

Y continúa: “Entonces tenemos que ser responsables en ese sentido. El adelanto, yo pienso mínimamente, un año y en un año Castillo ya destrozó todo. Nos destrozó a todos nosotros también”.

En la grabación también se escucha a un parlamentario no identificado, quien propone que su bancada se adhiera a la moción de vacancia presidencial que impulsa Edward Málaga (No agrupados).

“Él nos aguanta un poco, porque es caviar, los caviares aguantan a nombre de Dios, pero entonces estamos respaldando sin ser nosotros los interesados así firmemente, es él, pero nosotros ya definimos algo”, dice. Su colega Alejandro Soto añade: “Si se cae (en referencia a la moción de vacancia), cae Málaga, pero ya no lo lideramos nosotros”.