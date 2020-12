Detienen en Argentina a un uruguayo buscado por dos asesinatos

Los efectivos policiales descubrieron que el hombre se encontraba ocultándose en un domicilio en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de San Telmo.

"A raíz de ello, tras un discreto operativo de vigilancia en las cercanías de la vivienda se logró identificar al hombre, sobre la calle Chacabuco, y se realizó su detención. El mismo, de nacionalidad uruguaya y con pedido de captura internacional, quedó a disposición del Juzgado Nacional en Criminal y Correccional Federal Nº 08", concluye el comunicado.

ARRESTED: Argentina's @PFA have apprehended a fugitive wanted under an INTERPOL Red Notice by Uruguay, in connection with the 2015 murder of a 3-year-old child. A direct result of cooperation under INTERPOL’s Operation Justicia. pic.twitter.com/dIfa5V0O5r