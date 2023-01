"Disneylandia": Lacalle habló sobre la frase de Massa de Uruguay como “hermano menor” de Argentina y Brasil

El presidente Luis Lacalle Pou respondió de forma tajante sobre la polémica generada a partir de los dichos del ministro de Economía argentino Sergio Massa, quien calificó a Uruguay como un "hermano menor" que debe ser "cuidado" por Argentina y Brasil.

Consultado sobre las declaraciones de Massa, el presidente fue lacónico. "Eso parece de Disneylandia", dijo en conferencia de prensa luego de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Enseguida pasó a hablar del siguiente punto que le había preguntado el periodista, pero lo enganchó calificando la polémica planteada como poco seria: "Hablando en serio, sobre lo primero: el punto 3 y 4 de la declaración (de la CELAC) habla de democracia y derechos humanos, y cómo este organismo carece determinadas formalidades me pareció justo y razonable, cuando se estaba criticando con razón algunas acciones llevadas a cabo por ciudadanos en Brasil que atentaban de alguna manera contra la democracia, decir que algunos países aquí, que aún consensuando la declaración, que habla de cuidado de las instituciones, no lo están cumpliendo. Lo mismo que dijimos en México (en la cumbre anterior) pero como ahora está reconocido en una declaración me pareció lógico decirlo".

La siguiente pregunta volvió sobre el tema Massa, y Lacalle fue aún más tajante: "Disneylandia", dijo.

Los periodistas también le preguntaron sobre el tema de fondo del cruce con Argentina y Brasil, y sobre qué debería cambiar el Mercosur para que Uruguay desistiera del TLC con la nación asiática. "No es con China específicamente, hay una decisión anterior que es Uruguay abierto al mundo. China es nuestro principal socio comercial, también está el Tratado del Pacifico. El Mercosur es la quinta región más proteccionista del planeta. Uruguay necesita abrirse al mundo, no es una visión de este gobierno. ¿Qué debería de pasar? Dos cosas: no soy quien para decirle a los países que deben hacer. Y segundo, en la actividad política interna e interna hay estrategia y táctica. La estrategia se conoce y la táctica se aplica. vayamos por pasos”.