Djokovic le responde a Nadal: "Rafa es un gran campeón, pero no estoy de acuerdo"

Novak Djokovic (1°) le respondió en una entrevista a Sportal a Rafa Nadal, quién hace una semanas señaló que "se puede vivir frustrado con 22 Grand Slam, por ejemplo Novak lo vive de una manera más intensa", a lo que el serbio manifestó que "él tiene su opinión, con la que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo".

Djokovic le responde a Nadal:



"Sí que se puede vivir frustrado con 22 Grand Slam, por ejemplo Novak lo vive de una manera más intensa. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Quizás por eso mismo lo ha conseguido", dijo Rafa en Movistar Plus+ días despúes de que Djokovic levante el US Open.

Ante estos dichos, el actual número 1 del mundo, respondió: "Vi que se volvió bastante viral, que la gente hablaba de eso. Cada uno tiene derecho a tener su propia opinión y a interpretar a las personas en el contexto que sea. Rafa es un gran campeón, le aprecio y respeto mucho como campeón, como mi mayor rival, como hombre y tenista que ha participado en gran medida en la configuración de mi juego y los resultados que ha logrado. Él tiene su opinión, con la que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero profundizar más en el tema. No es necesario en absoluto", destacó.

No obstante, Djokovic mencionó que "no tengo ninguna intención de hablar en un contexto negativo sobre él o Roger Federer, porque mi respeto supera quizás algunas opiniones negativas sobre ellos", remarcó.