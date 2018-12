Durmiendo con el enemigo

Dos libros de relatos y esta novela le valieron a María José Caro un lugar entre los 39 escritores jóvenes latinoamericanos que fueron seleccionados en 2017 por el Hay Festival, entre los que también figuraron los uruguayos Valentín Trujillo y Damián González Bertolino.

El mérito de la peruana es doble si se tiene en cuenta que sus dos primeros libros fueron a dar al catálogo de textos infantiles y juveniles de la editorial de turno, decisión inexplicable que aún hoy la autora no logra entender pero acepta a regañadientes.



No sucede lo mismo con Perro de ojos negros, que a pesar de ser protagonizado por una veinteañera se inscribe sin dudas dentro de la literatura para adultos, al narrar en primera persona la vida difícil de una mujer que sufre depresión desde que se conoce a sí misma, que logra identificar en parte el origen de su mal, pero que no puede derrotarlo, salvo quizás a través de la escritura.



Macarena, alter ego y personaje recurrente en sus anteriores libros, vuelve a ser la voz principal de una historia que se divide entre Perú y España, y que también viaja del presente al pasado. Porque tan importante como el viaje de estudios a Madrid es la muerte del abuelo cuando ella es todavía una niña. Porque pesa lo mismo el primer novio que tuvo, que C, el amigo venezolano del que se enamora en su estadía europea aunque él esté saliendo con otra.

No hay muchos más personajes en una novela que funciona como un monólogo interior, que apenas tiene diálogos y que a veces parece contentarse con unir acontecimientos uno después del otro, como si la simple adición de elementos garantizara un producto final más grande, cosa que finalmente no sucede.



Esto no quiere decir que sea una mala novela, que no lo es, sino que hay momentos desaprovechados y acumulaciones que no dicen mucho. A veces, es como si la protagonista y la escritora buscaran juntas el origen del mal que las aqueja. Algunos capítulos dan pistas interesantes sobre porqué ella es como es; otros, son simplemente una búsqueda infructuosa que la autora abandona para volver a empezar por otro camino.



Lo mejor de la novela está en las frases contundentes que la autora deja caer de tanto en tanto y en algunas escenas poderosas. En este sentido hay que destacar la llegada al aeropuerto de Lima de la protagonista y su estupor al ver que un famoso afiche de Machu Pichu ha sido sustituido por uno de la policía que advierte que el turismo sexual infantil no está permitido en el país. O la llegada a su antiguo hogar, donde su perro, a diferencia del Argos de Ulises, no la reconoce y le teme en un primer momento.



También hay que destacar la prosa de Caro, breve y contundente, que se luce al describir lo que le pasa por dentro a Macarena, que es un lío de sensaciones y emociones. En el fondo, ella no sabe lo que le pasa, pero logra identificar los problemas. “Elegí a Rodrigo igual a como se elige un fondo conservador en la AFP. Fue mi novio durante tres años y con él no sentía ansiedad ni celos.”, escribe.

A pesar de que hay una antagonista, Nuria, la chica que sale con C, queda claro que el verdadero enemigo es interior y que duerme cada noche con Macarena. Una enfermedad que se alimenta de los sueños rotos, de los afectos perdidos, de la debilidad emocional, de un trauma o de la suma de todas esas cosas. Esa depresión que la autora compara con un perro de ojos negros que siempre está al acecho, que la sigue a todas partes.



María José Caro se consolida como autora con esta novela dura, pero eficaz.

Perro de ojos negros



De: María José Caro

Editorial: Alfaguara

Páginas: 101

Precio: $ 430