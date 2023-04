Edinson Cavani pasa en Valencia por una situación que nunca le había tocado vivir

Edinson Cavani, delantero de Valencia, está pasando por una situación que nunca vivió durante su carrera deportiva. El delantero se refirió a la complicada situación que vive el equipo en la recta final de la temporada, en la que lucha por salvarse del descenso.

En una entrevista que publicó el diario SuperDeporte, el uruguayo expresó: "Nunca me tocó vivir algo así y hay que enfrentarse a las cosas, no hay otra manera. Al principio se crearon expectativas, el equipo jugaba, atacaba… pero se pasó por un momento de dificultad del que estamos saliendo poco a poco. Parecía que hiciéramos lo que hiciéramos siempre nos faltaba algo".

Agregó: "Hemos conseguido triunfos importantes y hay que seguir con esta energía e ir escalando poco a poco y que las cosas vayan mejor. Lucharemos y trabajaremos hasta el último día de la temporada para llegar los mas alto que podamos".

Cavani en la ciudad deportiva de Valencia

"Se seguirá trabajando para encontrar lo que nos falte. El equipo ha intentado de mil formas revertir la situación, porque no nos da igual. Sabemos dónde estamos y queremos que este club llegue a lo más alto que pueda porque se lo merece. El Valencia debe estar entre los primeros equipos de España y de Europa", manifestó el Matador.

Cavani llegó a Valencia a fines de agosto pasado en medio de una gran expectativa de los hinchas. Marcó 7 goles hasta el momento, pero los problemas físicos lo apartaron del protagonismo en los últimos meses.

“Estoy muy contento, me encanta la Liga. He tenido el traspié de tener que haber sufrido de alguna lesión, pero la estoy disfrutando y ojalá la pueda disfrutar aún más y a un buen nivel, que es para lo que uno trabaja”, apuntó el jugador de 35 años, quien subrayó: "No vengo aquí para retirarme, quiero tomar un camino en este club. Lo que más deseo es que al club le vaya bien”.

Valencia juega por la liga española este domingo 9 de abril a la hora 13:30 frente a Almería.