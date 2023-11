Eduardo Radaelli, dirigente de Cabildo Abierto: "Terrorismo de Estado es una frase psicopolítica creada para publicidad"

En una sobria oficina de su empresa Cips Seguridad, sin colores ni distintivos partidarios, el teniente coronel retirado Eduardo Radaelli recibe a El Observador el miércoles por la tarde en horas turbulentas para la interna de Cabildo Abierto, ajeno todavía a una crisis política sin precedentes por el caso Marset que estaba por estallar.

Miembro fundador del partido, Radaelli acaba de consolidar su propia estructura como "férreo guardián de los principios" de ese Movimiento Social Artiguista que abrazó la carrera política del general Guido Manini Ríos. Todo un mensaje hacia adentro que empezó a sonar con cada vez más fuerza a raíz de la remoción de Irene Moreira al frente del Ministerio de Vivienda.

Radaelli deja así entrever un progresivo distanciamiento de Manini, aunque sigue siendo el "líder del partido"; sostiene que las "demandas de Un Solo Uruguay son casi las mismas" que las de su espacio", dice que el terrorismo de Estado "es una frase psicopolítica creada para publicidad y nada más" y asegura: "Así como Israel tiene hoy derecho a su defensa, nosotros también teníamos derecho a nuestra defensa".

En varios reportajes al inicio del período se lo mencionaba como "mano derecha" de Guido Manini Ríos o un asesor muy allegado. ¿Sigue siendo así?

Puede ser que al principio haya sido así, hoy evidentemente los rumbos y las cuestiones propias de las diferentes opiniones dentro del partido, hoy yo no me considero un asesor de Manini. Hemos transitado muchas cosas juntos. Tampoco nunca fui un asesor de Manini, fue más bien un título que pone la prensa. En las primeras horas del partido estábamos permanentemente hablando, después las cosas se terminan digiriendo de otra manera.

Circuló esta semana un mensaje de la diputada Elsa Capillera afirmando que se fue “decepcionada”, que se la “ignoró completamente”, que se está “destruyendo al partido" y no quiere "ser parte". ¿Qué opina de ese episodio?

No me gusta interpretar los dichos de otras personas. Hay que preguntarle a Elsa Capillera qué quiso decir con eso. Puedo hablar de lo que objetivamente pasó el domingo. Se invitó a los que se tenía que invitar. El que quiso ir, fue y el que no, no fue. Hice unas palabras y le pedí a Elsa que nombrara a todas las agrupaciones del Espacio de los Pueblos Libres. Los que estaban presentes aplaudían, incluida Purificación. Se vota por unanimidad una moción de creación de la agrupación nacional. Después surge otra moción, que yo no tenía prevista, para colocarme como presidente. Cuando se vota, salgo afuera del club a la calle para que lo hagan con libertad. A los diez minutos me comunican que salió por unanimidad.

En un momento, Elsa me dice que quiere hablar y yo le pido que me haga acuerdo. Cuando estaba terminando, nos íbamos a dar un abrazo y cantar A Don José, y me doy cuenta: "No me hisicte acordar. Pará, ¡esperen un segundo! Elsa tiene algo para decir". Hay 450 testigos de que la diputada Elsa Capillera habló en ese acto. Todo lo que vino después, pregúntenle a ella qué pasó.

El senador Guillermo Domenech dijo a El País que conversó con usted y que estaban molestos por la expresión "caballo de Troya" de Manini.

No me gusta hacer públicas las conversaciones privadas. Con Domenech tuve una conversación privada, no la hice pública y no lo voy a hacer. Segundo, hay que preguntarle a Manini qué quiso decir. No me sentí aludido para nada. De todas maneras, para hablar del caballo de Troya hay que ver de qué lado estamos: si de los griegos o los troyanos.

¿Qué rol piensan jugar?

Nacemos para fortalecer al partido. Ahora se conforma una agrupación nacional que obviamente tiene un fin electoral. Primero la gente debe decidir qué hacemos en las internas, luego el Congreso del partido y el lunes después de las internas, nos sentamos a ver qué hacemos en las nacionales. No se va a hacer nada que la gente no decida, si hay que sacar una lista al Senado, se la sacará.

¿Sin Manini como titular?

Esa estrategia electoral la va a tener que decidir la gente.

¿Llevar un precandidato propio?

Están todas las posibilidades sobre la mesa. Si me preguntás con la foto de hoy, el candidato lógico es Manini.

Este espacio va a intentar a hacer fuerza en la interna. ¿Qué tipo de incidencia electoral se puede tener en Cabildo Abierto sin la imagen de Manini?

Es que esto no es sin la imagen de Manini. Lo tenemos como líder y referente. El punto 3 de nuestra presentación dice: "El Espacio de los Pueblos Libres reconoce la figura del senador Guido Manini Ríos como líder del partido Cabildo Abierto". No hay dos lecturas.

Desde la conformación de este sector y la creación de Adelante, una agrupación de varios diputados, ¿cómo queda distribuida la interna de Cabildo?

No sé, hablar con los votos pasados... hay que ver cómo vota cada agrupación y se verá. El Espacio tiene 39 agrupaciones, de 50 y algo que hay en el partido. Yo podría decir que es la fuerza principal del partido, pero eso lo decide la gente.

Lo planteo desde la correlación de fuerzas: el Espacio de los Pueblos Libres planteó a Búsqueda que surgía desde el "inconformismo" con una parte de la dirección. Hay un cambio de imagen de Radaelli desde "mano derecha" de Manini a decir hoy: "Yo no soy su asesor".

Claro, yo nunca me consideré asesor, a más de un periodista le dije que no lo usara, pero en la dialéctica de poner cosas para acercarte o alejarte... nunca me consideré más que hablar y discutir. Hoy esta posición es de estar dentro del partido...

¿Es una disidencia de la mesa chica del partido?

Creo que no, a la otra agrupación Adelante podría llamarle "mesa chica"... yo creo que no, es un espacio que se creó: afinidades políticas entre personas, no hay grandes diferencias ideológicas.

¿Qué los distingue a ustedes del resto?

Somos un férreo guardián de los principios del Movimiento Social Artiguista (MSA). Cabildo Abierto es la opción electoral de ese MSA y queremos que sigan rigiendo al partido. También somos respetuosos de todos los órganos partidarios, y para nosotros las agrupaciones son el motor orgánico. Hay que respetarlo e ir a sus demandas.

¿Logran retener al núcleo más duro del MSA, a los fundadores?

A ver... (el director de Minería, Marcelo) Pugliesi está adentro, y hemos hablado con otros fundadores principales. Hay coherencia, algunos más y otros menos, conversamos, todos me entendieron cuando traté de posicionar a este espacio. Creo que no hay ningún problema.

¿Se puede identificar al ministro de Vivienda, Raúl Lozano, dentro de este espacio?

Él está en su función de ministro y es muy razonable su posición en este momento. Obviamente que con él tenemos una afinidad total en todo sentido.

¿Cómo vieron el episodio que terminó en la remoción de Irene Moreira y la reacción del partido?

El tema está sujeto a una investigación administrativa y hay que ser cuidadoso. Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no quiero aún emitir opinión.

Más allá de irregularidades o faltas administrativas, políticamente, ¿no pueden ser más enfáticos?

Bueno, políticamente, porque se hizo una tormenta grande y evidentemente hubo afectaciones al partido. Negar eso es negar la realidad. Insisto, la investigación administrativa hablará.

¿Cree que el caso de Irene Moreira debió tratarse en un tribunal de ética de Cabildo?

Nunca lo pensé. Hasta que pase la investigación administrativa, creo que no.

¿Le gustaría darle más visibilidad a otros dirigentes?

A mí me gustaría que muchos de los que estamos hoy empecemos a buscar un espacio para dar un paso al costado y que entre gente más joven. El partido tiene que renovarse permanentemente. La biología ya nos agarró tarde a nosotros. Cabildo pasó la etapa de la niñez y estamos en la adolescencia. Cualquier episodio de estos días es producto de eso, estamos con las hormonas a todo ritmo. Cuando se entienda que el partido está dando el paso para ser adulto, capaz que hay que retirarse y que vengan otros.

¿En quién piensa?

Hay varios para darle vía libre a que tomen las riendas. Rossana De Olivera, Ignacio Curbelo, Eduardo Andrés, Aldo Velázquez, muchos presidentes de agrupaciones. Todos estuvieron en cargos de gobierno y son cuadros importantísimos.

¿Cuándo ve un escenario de madurez de Cabildo Abierto?

Las elecciones que viene deberían ser ese límite.

El politólogo Daniel Buquet dijo en Voces que en Uruguay hay blancos, colorados y frenteamplistas, pero no cabildantes. ¿Cómo lo ve?

¿Y cómo interpreta esto? Los politólogos todavía se rascan la cabeza a ver qué somos. No nos sentimos ni de izquierda ni de derecha. Será porque al venir de una institución militar, nunca militamos en un partido. Pero sí nos sentimos artiguistas. En un país muy etiquetado capaz que suena raro.

Hay una base de 270 mil votantes de octubre de 2019. ¿Creen que son fieles a Cabildo y se pueden retener?

Creo que sí. Vamos a ser claros, si nos guiamos por las encuestas, a veces ya sabemos cómo se trabaja o según quién las hace, quizás hoy no estemos en esos 270 mil. Pero estamos a un año de las elecciones. Todavía falta mucho para recorrer. Capaz que lo pasamos.

¿Un Solo Uruguay es un posible aliado?

No tenemos nada firmado. Ahora, es importantísimo para el Espacio de los Pueblos Libres, convergemos con ellos en casi todo y sus demandas son casi las mismas que las nuestras: rol del Estado, el trabajo con los pequeños y medianos productores.

Mujica ha dicho que Manini "es un nacionalista bastante progresista" y que él personalmente tal vez sería un buen aliado para ellos, aunque no así los de su partido. ¿Cómo ve la imagen de Manini en esos términos?

Habría que preguntarle a Mujica. Pero te puedo hablar desde mis conversaciones con ellos hace tiempo. Y sí, había cierta confluencia con algunas cosas. Con la herramienta o la solución a esos temas, capaz yo no estaba de acuerdo. Pero había cierta... en Paso de los Toros, dije: "Esto se llama soberanía y nacionalismo. No nos da vergüenza sentirnos nacionalistas, ni hacemos énfasis en la bobada del nacionalismo ni en la exageración. Somos nacionalistas en un sentido humano, en la defensa de la gente". En este país, si sos nacionalista, automáticamente te dicen: 'Sos facho'. Nada que ver.

Hay consenso de que el MPP es una pata "nacional popular" en la izquierda.

Puede ser. Mirá que tiene también mucho contenido marxista y ahí nos separamos totalmente.

Cabildo le disputa el electorado concretamente a ese espacio.

Sí, se lo disputamos. No en la medida que uno hubiera querido, pero todo el mundo sabe que lo hicimos.

Es notoria la rispidez que ha habido con los socios. ¿Le hubiera gustado cuidar más esa unidad?

Creo que hay que cuidarla. Por fuera del Compromiso por el País, que Cabildo cumplió a rajatabla, cada uno puede tener su esencia. Pero el norte es una coalición que se forma para evitar que vuelva un gobierno de izquierda. Si nos pasamos para el otro lado damos el pie para que vuelvan.

Una declaración suya por el conflicto en Israel decía: “El Espacio de los Pueblos Libres integrado por ciudadanos de un país que sufrió el terrorismo y en el cual aún hay actores que no entienden el derecho a la defensa, repudian el ataque terrorista (…)”. Varios actores de Cabildo hablan de “pasar la página”, pero hay manifestaciones claras en clave de rebatir un relato. ¿Cómo se paran en ese plano?

Condenamos cualquier acto terrorista como el ataque de Hamás a Israel. Este país también sufrió terrorismo hace 50 años: las bombas, los secuestros y la violencia. Así como Israel tiene hoy derecho a su defensa, nosotros también teníamos derecho a nuestra defensa. Con el contexto de hace 50 años, la nación se defendió de esos ataques terroristas. Pero hoy la psicopolítica ha cambiado y coloca en otro casillero a quienes pelearon contra el terrorismo, con legítimo derecho de defenderse contra el terrorismo. Hoy están prisioneros en una cárcel. Pedimos por su libertad, es lo justo.

¿No ejercieron terrorismo de Estado?

No, "terrorismo de Estado" es una frase psicopolítica creada para publicidad y nada más. El Estado no hace terrorismo. Podrá haber excesos o cuestiones fuera de la legalidad, pero lo otro no es así.

¿No hubo todo un aparato del Estado puesto detrás del fin de perseguir...?

Es como si hoy me dijeras que hay todo un aparato del Estado para combatir el narcotráfico. Hoy todos condenan el narcotráfico. ¿Es terrorismo de Estado cuando toman prisionero a un narcotraficante? No, ahora, si después de eso hacen cosas fuera de la ley, es otra cosa. Si mañana viniera un gobierno narco y dijera: el combate de los años 2020 estuvo mal y vamos a meter presos a todos los policías que actuaron contra el narcotráfico. ¿Está bien? No. Hay que contextualizar los momentos: en aquel momento había terrorismo en las calles y el Estado lo combatió. 50 años después cambió el contexto político y esas personas pasan a ser delincuentes.

Hablamos de desaparecidos, muertos, represión...

Hoy en Israel deben haber desaparecidos y mil casos más. Pero es lo que provoca una guerra. Está mal, no debería haber pasado, pero de ahí a llevarlo a otros contextos, no creo que esté bien.

¿Le preocupa cómo pueda afectar su imagen su participación en el caso Berríos?

No, no tengo una gota de odio. Estoy en esto, doy vuelta la página.