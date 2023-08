Efecto Milei: Fuerte caída de los bonos de deuda en dólares en el arranque del mercado

Los bancos argentinos se prepararon para eventuales retiros de depósitos y cuentan con una liquidez de US$ 5.145 millones, según datos del Banco Central al 1 de agosto.

La cifra representa más de US$ 1.000 millones sobre los US$ 3.972 millones que tenían en efectivo 45 días antes, y US$ 747 millones más que los US$ 4.398 millones que tenían el 1 de julio, un mes antes.

Fuerte caída tras las PASO

El shock que representó la contundente victoria del candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, en las elecciones PASO del día de ayer, tiene su correlato en el día de hoy en el mercado.

Los bonos abrieron el mercado con las caídas más importantes desde junio de 2022, cuando fue la crisis de la deuda en pesos, la salida de Martín Guzmán, el breve paso de Silvina Batakis a Economía y la llegada final de Sergio Massa al ministerio.

Hoy el Global 2029 cae 9,9%, mientras que el Global 2030 baja 9,8%. Por su parte, el Global 2035 y el Global 2038 pierden 10,7% y 9,8%, mientras que los Globales a 2041 y 2046 retroceden 10,3% y 10,9%.

Con esta caída, los Globales vuelven a valores de junio pasado.

Dólares físicos

Amilcar Collante, de Cesur, advierte que este año los bancos nunca tuvieron 5000 millones de billetes físicos, lo que marca una cifra récord sobre los depósitos totales, en US$ 15.581 millones, de los cuales US$ 9.944 millones permanecen como encajes en el Banco Central.

Desde GMA Capital apuntan que ahora la brecha cambiaria estaría presionada, mientras que la deuda y el equity verían correcciones.

"La política cambiaria del Central probablemente profundice la tendencia de microdevaluaciones más aceleradas, más allá del parche de la devaluación fiscal. La idea es llegar a diciembre con una coyuntura menos aguda".

Dólar oficial

En este contexto, el mercado asigna altas probabilidades a que el Gobierno efectúe, incluso en contra de su voluntad, un ajuste discreto en el tipo de cambio oficial.

Según los precios de los futuros, este evento tiene más probabilidades de ocurrencia en septiembre ($A 371 es el valor pactado), con un avance de 15% frente al contrato de agosto.

Para fin de año, el tipo de cambio operado es $A 529. En el último mes, el contado con liquidación pasó de cotizar $A 500 a casi $A 600, y encendió las alarmas. Sin embargo, este récord nominal todavía está lejos de valores vistos en otros momentos de pánico.