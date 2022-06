El 40% de los uruguayos tiene una mala percepción de la situación económica, según Equipos

Al finalizar mayo, la visión de los uruguayos sobre la situación económica actual del país tiene un balance negativo: 19% la califica como “buena” o “muy buena”, y 40% como “mala” o “muy mala”. El resto mantiene juicios intermedios, de acuerdo a una nueva encuesta de Equipos presentada este miércoles en Subrayado (canal 10).

Cuando se consulta sobre la perspectiva futura, las opiniones son algo más optimistas: 34% afirma que será “mejor” o “mucho mejor”, 30% que será “peor” o “mucho peor” y el resto no cree que haya cambios significativos o no opina. En el balance, el Índice de Confianza en la Economía (ICE), que combina ambas dimensiones, se ubica en -10 (en una escala teórica que va de -100 a + 100), es decir, por debajo de la zona de neutralidad y con un sesgo moderadamente negativo.

El informe de Equipos recuerda que hace exactamente dos décadas Uruguay vivía su peor momento de confianza económica. En medio de una crisis significativa, que desembocaría semanas después en una crisis bancaria, en junio de 2002 casi no había uruguayos que percibían la situación económica del país favorablemente (apenas 1%).

En cambio, casi ocho de cada 10 (79%) la calificaba como “mala” o “muy mala”. El ICE se ubicaba en -54, uno de los registros más bajos de la historia (llegó a -60 dos meses después, en agosto, que fue el pico mínimo).

Los juicios sobre cómo funciona la economía del país están condicionados por las orientaciones ideológicas de las personas. Entre quienes hoy se identifican como de “izquierda” o “centro izquierda” los juicios son muy críticos: 3% califica la situación actual como positiva y 63% como negativa. Entre los de “derecha” y “centro derecha” el balance es inverso: 37% a 24%, mientras que entre los de “centro” las percepciones son de balance negativo, pero menos intensas que entre los de izquierda.

La encuesta

La consulta se realizó entre el 10 y el 27 de mayo de 2022 a partir de una encuesta presencial a 700 personas mayores de 18 años en localidades mayores a 2.000 habitantes.

El máximo margen de error esperado para una muestra probabilística de 700 casos es de ± 3,7% considerando un intervalo de confianza del 95%.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Las preguntas aplicadas fueron: "¿Cómo calificaría en general la actual situación económica del país? (1. Muy buena 2. Buena 3. Ni buena ni mala 4. Mala 5. Muy mala 6. No sabe/ No contesta). ¿Y cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? (1. Mucho mejor 2. Mejor 3. Igual 4. Peor 5. Mucho peor 6. No sabe/ No contesta)".