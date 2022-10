El actor Robbie Coltrane, Hagrid en las películas de Harry Potter, murió a los 72 años

El actor escocés Robbie Coltrane, conocido mundialmente por su papel de Hagrid en las películas de Harry Potter, murió este viernes a los 72, según informó a la prensa su agente y difundieron varios medios internacionales.

Desde hace algunos años el actor padecía osteoartritis, una enfermedad que afecta y degrada los cartílagos de las articulaciones, lo que lo obligaba a desplazarse en silla de ruedas.

De nombre original Robert McMillan, durante la década de 1970 decidió encarar su carrera como actor bajo en mote artístico de Robbie Coltrane, en honor al saxofonista John Coltrane, de quien se consideraba admirador.

Coltrane participó en dos películas de James Bond —Golden Eye (1995) y The World Is Not Enough (1999)— y uno de sus papeles más memorables fue en la serie Cracker, pero todos lo recordarán por su interpretación del afable y leal guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts, Rubeus Hagrid, en las ocho películas de la saga principal de Harry Potter —desde La piedra filosofal (2001) a Las reliquias de la muerte: parte II (2011)—.

De hecho, una de sus últimas apariciones públicas había sido en el especial que HBO Max lanzó el pasado enero en honor a los 20 años del comienzo de la saga mágica.

Allí, repasando el legado de su papel en la historia del niño mago, Coltrane había dicho: “El legado de las películas de Harry Potter es que la generación de mis hijos se las enseñará a los suyos. Así que podrían verlas por 50 años fácilmente. Tristemente, yo no estaré ahí, pero Hagrid sí”.